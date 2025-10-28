Državni inspektorat Republike Hrvatske

kurkuma u prahu

kontaminacije bakterijama

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda ALI BABA,100g i 400g, najbolje upotrijebiti do 22.04.2026., zbog mogućeiz roda Salmonella.Proizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Proizvođač: Nani Agro Foods Ltd, IndijaDobavljač: Fresh Tropical Sri By Jawad, Corbetta, ItalijaMaloprodaja: Kathmandu Mart d.o.o., ZagrebSPICE BAZAAR j.d.o.o., Zagreb