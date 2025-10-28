Upozorenje potrošačima: Kurkuma povučena s tržišta zbog sumnje na salmonelu
28.10.2025. 10:46
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda ALI BABA, kurkuma u prahu 100g i 400g, najbolje upotrijebiti do 22.04.2026., zbog moguće kontaminacije bakterijama iz roda Salmonella.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Nani Agro Foods Ltd, Indija
Dobavljač: Fresh Tropical Sri By Jawad, Corbetta, Italija
Maloprodaja: Kathmandu Mart d.o.o., Zagreb
SPICE BAZAAR j.d.o.o., Zagreb
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Nani Agro Foods Ltd, Indija
Dobavljač: Fresh Tropical Sri By Jawad, Corbetta, Italija
Maloprodaja: Kathmandu Mart d.o.o., Zagreb
SPICE BAZAAR j.d.o.o., Zagreb
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)