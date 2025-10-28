Carina razotkrila mirisnu prijevaru: pokušao ući u EU s 12 tisuća parfema!
28.10.2025. 10:22
Ministarstvo financija, Carinska uprava, u okviru svojih nadležnosti i redovitih aktivnosti kontrole carinskih prijelaza, nastavila je s provedbom mjera usmjerenih na sprječavanje nezakonitog unosa robe komercijalne naravi u carinsko područje Europske unije.
Oduzeto više od 12 tisuća komada parfema
Službenici Carinske uprave na GCU Bajakovo izdali su Prekršajni nalog državljaninu Bugarske zbog neprijavljivanja robe komercijalne naravi pri ulasku u carinsko područje Europske unije.
Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi 12.189 komada parfema različitih trgovačkih modnih marki. Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000,00 EUR, izvijestili su iz Carine.
Carinska uprava apelira na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi. Neprijavljivanje robe dovodi do značajnih novčanih sankcija, oduzimanja predmeta te troškova uništenja koje snosi sam počinitelj.
Foto: Carinska uprava
Objavio: Redakcija 031