Ministarstvo financija, Carinska uprava

Oduzeto više od 12 tisuća komada parfema

GCU Bajakovo

Bugarske

neprijavljivanja robe

12.189 komada parfema

kršenje prava

1.366.000,00 EUR

poštuju

Foto: Carinska uprava

, u okviru svojih nadležnosti i redovitih aktivnosti kontrole carinskih prijelaza, nastavila je s provedbom mjera usmjerenih na sprječavanje nezakonitog unosa robe komercijalne naravi u carinsko područje Europske unije.Službenici Carinske uprave naizdali su Prekršajni nalog državljaninuzbogkomercijalne naravi pri ulasku u carinsko područje Europske unije.Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazirazličitih trgovačkih modnih marki. Radi se o robi za koju postoji sumnja uintelektualnog vlasništva. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko, izvijestili su iz Carine.Carinska uprava apelira na sve građane, prijevoznike i vozače dacarinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi. Neprijavljivanje robe dovodi do značajnih novčanih sankcija, oduzimanja predmeta te troškova uništenja koje snosi sam počinitelj.