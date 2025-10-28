Ivana Crnković Noelle

, osječka pjevačica i plesačica objavila je novi singl „“ koji označava početak jedne nove. Ovajkoji spaja electro pop rock zvuke 80-tih popraćen je vizualno jednom pravom malom bajkovitom pričom. Audio produkciju potpisuju poznati osječki glazbenicidok je za vizualni dio zaslužan(Cinematic) koji je i sami redatelj spota., kaže Noelle..“Radnja spota odvija se u davno doba kada su vještice i balovi bili popularni, a cijeli spot je sniman na području Slavonije i Baranje,točnije kuća za odmor „“, teu Donjem Miholjcu.U spotu su sudjelovali plesačičija je vlasnica Noelle, koja je zaslužna ne samo za idejni koncept spota već i samu koreografiju. Uz Noelle glavne uloge imali su, jedna od trenerica plesnog studija Illusion, te, poznatiji inače kao frontmen i basist popularnog zagrebačkog heavy metal benda Flesh.Pjesma Somebody je na engleskom jeziku,te u potpunosti drugačijeg zvuka na koji smo navikli od Noelle.Somebody je tek prvi dio trilogije, što znači da će ova mala bajka imati još