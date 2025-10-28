[VIDEO] Ivana Crnković Noelle započinje novu eru singlom "Somebody (Trilogy)"
28.10.2025. 11:05
Ivana Crnković Noelle, osječka pjevačica i plesačica objavila je novi singl „Somebody (Trilogy)“ koji označava početak jedne nove Noelle ere. Ovaj filmsko-glazbeni spektakl koji spaja electro pop rock zvuke 80-tih popraćen je vizualno jednom pravom malom bajkovitom pričom. Audio produkciju potpisuju poznati osječki glazbenici Berislav Crnković Berox, Željko Nikolin i Damir Vojvodić dok je za vizualni dio zaslužan Josip Grizbaher (Cinematic) koji je i sami redatelj spota.
„Volim bajke,mjuzikle,spoj plesa,pjevanja,glume,dobre priče i tako je nastala ideja za Somebody, kaže Noelle. Proces kreacije ,a pogotovo realizacije bio je poprilično dug i zahtjevan jer se razrađivao do sitnih detalja ali produkt je ispao i više od očekivanog,što me čini ponosnom na projekt,a i na cijeli tim ljudi koji je bio uključen u čitavu realizaciju. Htjela sam napraviti jednu malu bajku ispričanu na svoj način. Smatram da sam i uspjela.“
Radnja spota odvija se u davno doba kada su vještice i balovi bili popularni, a cijeli spot je sniman na području Slavonije i Baranje,točnije kuća za odmor „Kuća Biljkinog oca“, te dvorac Mailath u Donjem Miholjcu.
U spotu su sudjelovali plesači plesnog studija Illusion čija je vlasnica Noelle, koja je zaslužna ne samo za idejni koncept spota već i samu koreografiju. Uz Noelle glavne uloge imali su Ivona Gagić, jedna od trenerica plesnog studija Illusion, te Roko Nikolić, poznatiji inače kao frontmen i basist popularnog zagrebačkog heavy metal benda Flesh.
Pjesma Somebody je na engleskom jeziku,te u potpunosti drugačijeg zvuka na koji smo navikli od Noelle.
„Ovim velikim glazbenim zaokretom svjesna sam da ću publiku malo zbuniti (smijeh) ali intrigiraju me razni glazbeni žanrovi i želim slušati sebe,što me u određenom životnom periodu zanima i igrati se s time, što je u prirodi svakog umjetnika, da istražuje, kreira, stvara i da raste.“
Somebody je tek prvi dio trilogije, što znači da će ova mala bajka imati još dva vrlo zanimljiva nastavka.
Foto: Tomislav Šilovinac
