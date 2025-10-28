Prvenstvo Hrvatske u karate borbama

578 natjecatelja

Karate akademije Osijek

spremnosti i kontinuitet rezultata

8 državnih medalja

4 medalje

Luka Mesić

Karlo Batos

Ante Ogrebić

Elena Šegavčić

Petar Erdeši

4 državne medalje

Mia Maria Boban

Lana Mesić

Tena Ogrebić

Franka Čulić

Petar Erfeši

Petra Ćuk

Još su nastupili i ostali korak do medalje

Lea Nemet

Franka Unković

Iva Erdeši

Ovaj rezultat je dokaz kvalitetnog i programiranog rada unutar kluba, što pokazuju i rezultati unazad par godina koje osvajaju članovi Karate akademije Osijek, te slobodno možemo istaknuti kako smo najbolji karate klub u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Tekst i foto: Karate Akademija Osijek

Proteklog vikenda u Jastrebarskom održalo seza kategorije do 14 godina. Na natjecanju je nastupiloiz 75 klubova Hrvatske.Članoviprikazali su zavidnu razinuu posljednjih par godina, i brojnost članova kluba koji nastupaju na Državnim prvenstvima s osvojenihna proteklom Prvenstvu Hrvatske.Prvog dana prvenstva osvojene su, a osvojili su ih:Državni prvak postao jeu kategoriji dječaci U12 +57 kg bez izgubljenog poena, što pokazuje dominaciju Luke u posljednje četiri godine, gdje je konstantno u vrhu Hrvatskog karatea., dječaci U13 +55 kg suvereno pobjeđuje sve do finala i u finalu tijesan poraz i titula viceprvaka Hrvatske., dječaci U13 - 40 kg bronca u kategoriji koja je brojila 25 natjecatelja., djevojčice U14 - 42 kg bronca ., dječaci U13 -45 kg 5 mjestoDrugoga dana prvenstva Hrvatske osvajaju još, djevojčice U9-31 kg postaje viceprvakinja Hrvatske, djevojčice U10 -36 kg bronca, djevojčice U10-30 kg bronca, djevojčice U10 - 33 kg bronca, dječaci U13 -46 kg 5 mjesto , korak do medalje, djevojčice U9 - 28 kg 5 mjesto odličan rezultat za prvo prvenstvo. Hrvatske, malo je falilo da se Petra popne na postolje, do godine još bolja i medalja je zagarantirana, djevojčice U12 - 38 kg pobjeda i poraz., djevojčice U14 +52 kg, djevojčice U12 -38 kg, kažu iz kluba.