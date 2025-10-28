Osječani briljirali u Jastrebarskom: osam medalja za Karate akademiju Osijek!
28.10.2025. 8:27
Proteklog vikenda u Jastrebarskom održalo se Prvenstvo Hrvatske u karate borbama za kategorije do 14 godina. Na natjecanju je nastupilo 578 natjecatelja iz 75 klubova Hrvatske.
Članovi Karate akademije Osijek prikazali su zavidnu razinu spremnosti i kontinuitet rezultata u posljednjih par godina, i brojnost članova kluba koji nastupaju na Državnim prvenstvima s osvojenih 8 državnih medalja na proteklom Prvenstvu Hrvatske.
Prvog dana prvenstva osvojene su 4 medalje, a osvojili su ih:
Državni prvak postao je Luka Mesić u kategoriji dječaci U12 +57 kg bez izgubljenog poena, što pokazuje dominaciju Luke u posljednje četiri godine, gdje je konstantno u vrhu Hrvatskog karatea.
- Karlo Batos, dječaci U13 +55 kg suvereno pobjeđuje sve do finala i u finalu tijesan poraz i titula viceprvaka Hrvatske.
- Ante Ogrebić, dječaci U13 - 40 kg bronca u kategoriji koja je brojila 25 natjecatelja.
- Elena Šegavčić, djevojčice U14 - 42 kg bronca .
- Petar Erdeši, dječaci U13 -45 kg 5 mjesto
Drugoga dana prvenstva Hrvatske osvajaju još 4 državne medalje.
- Mia Maria Boban, djevojčice U9-31 kg postaje viceprvakinja Hrvatske
- Lana Mesić, djevojčice U10 -36 kg bronca
- Tena Ogrebić, djevojčice U10-30 kg bronca
- Franka Čulić, djevojčice U10 - 33 kg bronca
- Petar Erfeši, dječaci U13 -46 kg 5 mjesto , korak do medalje
- Petra Ćuk, djevojčice U9 - 28 kg 5 mjesto odličan rezultat za prvo prvenstvo. Hrvatske, malo je falilo da se Petra popne na postolje, do godine još bolja i medalja je zagarantirana
Još su nastupili i ostali korak do medalje
- Lea Nemet, djevojčice U12 - 38 kg pobjeda i poraz.
- Franka Unković, djevojčice U14 +52 kg
- Iva Erdeši, djevojčice U12 -38 kg
Ovaj rezultat je dokaz kvalitetnog i programiranog rada unutar kluba, što pokazuju i rezultati unazad par godina koje osvajaju članovi Karate akademije Osijek, te slobodno možemo istaknuti kako smo najbolji karate klub u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, kažu iz kluba.
Tekst i foto: Karate Akademija Osijek
