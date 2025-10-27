Ivan Radić

rekonstrukciji i izgradnji

Gornjodravskoj obali

moderan i funkcionalan parking

126 novih mjesta

406.000 eura

Od nekad tucaničkog i neurednog parkinga napravili smo potpuno novo, uređeno parkiralište u samom centru grada. Osigurali smo 126 novih mjesta, postavili četiri nova rasvjetna stupa, riješili oborinsku odvodnju i postavili kocke koje su vizualno i funkcionalno bolje rješenje. Zasadit će se još i zelenilo

parkirališne kapacitete

Od početka mandata, izgradili smo i obnovili 690 parkirališnih mjesta, a samo u ovoj godini više od 300. U tijeku je izgradnja još 142 parkirališna mjesta, a u planu je projektiranje dodatnih više od 300 novih. Nastavljamo ulagati u Gornji grad koji bilježi rekordna ulaganja u novijoj povijesti

Zobunđija

Trgu slobode

Vladimira Nazora i Stanka Vraza

Dječji vrtić Latica

Dječjem vrtiću Potočnica

Vedri dani

Dječjeg vrtića Centar

Josipa Kozarca

Ljube Babića,

Hrvatskog narodnog kazališta i nove gradske tržnice

eopolda Bogdana Mandića

Vinkovačke ulice

Pučkog učilišta

Zelena avenija

40 milijuna eura

U tijeku je javna nabava za implementaciju modernog sustava naplate – hardvera, softvera i kamera

tramvajske infrastrukture

45 milijuna eura

Projekt je loše projektiran prije mog mandata, izvođač i nadzor na javnoj nabavi odabrani također prije mene, te je nedostajalo 10 milijuna eura za realizaciju projekta. Sredstva smo osigurali, a već nakon dvije godine pojavile su se pukotine na pojedinim dionicama. Nismo to htjeli gurati pod tepih – reagirali smo u garancijskom roku kako građani sutra ne bi plaćali tuđe propuste

1000 novih

Unikom

Radovi su započeli krajem travnja ove godine i odvijali su se u dvije faze. Na parkiralištu je izvedena kamena mješavina kao konstrukcijski sloj, travne kocke u zelenoj boji na parkirnim mjestima te asfaltni slojevi na manipulativnim površinama. Ugrađene su betonske kanalice za odvod i bit će zasađeno osam stabala običnog koprivića uz ukrasne trave i grmlje

Luka Došen

Sudjelovali smo s 15.000 eura iz vlastitih sredstava, što je mali, ali važan doprinos. Ovo je nekoć bilo ruglo našeg kvarta, a danas imamo moderno i uređeno parkiralište. Hvala gradonačelniku i svima koji su sudjelovali u ovom projektu

Tekst i foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekaobišao je u ponedjeljak završene radove nanovog parkirališta na, gdje je uređens ukupno, od kojih su četiri predviđena za osobe s invaliditetom. Ukupna vrijednost radova iznosi”, izvijestio je gradonačelnik Radić.Dodao je da Grad paralelno širii u drugim dijelovima grada, s ciljem stvaranja urednih i tehnički opremljenih parkirališnih površina s oborinskom odvodnjom i zelenilom.“, kazao je gradonačelnik.Istaknuo je da su brojna naselja već uređena, među njima i, te da su nai u naseljimanova dječja igrališta. Dodao je da jedograđen te da je uređeno i njegovo vanjsko igralište, dok je uizgrađeno potpuno novo vanjsko igralište za djecu, kao i vrtiću. Najavio je i skori početak izgradnje novogu središtu grada.Naglasio je da se ovih dana priprema početak potpune rekonstrukcije naselja, kao i naseljate da su u planu i cjelovite obnove zgrade. Podsjetio je da je već izgrađen podvožnjak svetog L, zajedno s intrazonskom cestom doNapomenuo je kako i je obnovljena i zgradate uređene žardinjere na promenadi, a uskoro će započeti i sadnja novih stabala.Istaknuo je da je za projekt Strossmayerova –građevinska dozvola pri kraju, da se uskoro očekuje raspisivanje javne nabave za izvođača radova te da je riječ o projektu procijenjene vrijednosti veće odZaključio je da se u ovu gradsku četvrt ulaže više nego ikada prije.Govoreći o parkirnom sustavu, gradonačelnik Radić podsjetio je da je Grad Osijek preuzeo upravljanje parkiralištima od koncesionara kako bi prihod ostao u gradskom proračunu.“, rekao je gradonačelnik te dodao da se uvođenje naplate parkiranja očekuje u prvoj polovici sljedeće godine.Govoreći o modernizaciji, vrijednoj, gradonačelnik je istaknuo da je projekt naslijeđen s brojnim problemima.“, rekao je gradonačelnik, najavivši završetak sanacije Radićeve ulice do kraja tjedna, te otvaranje Gundulićeve i desne trake Županijske i ulice do kraja studenoga.Najavio je i da je u projektiranju nekoliko nadzemnih garaža koje će donijeti okoparkirnih mjesta.Radove na Gornjodravskoj obali izvela je gradska tvrtka, čiji je direktor Igor Pandžić pojasnio tehničke aspekte projekta.“, izjavio je Pandžić.Predsjednik Vijeća GČ Gornji gradzahvalio je Gradu na kontinuiranim ulaganjima u ovu gradsku četvrt.“, poručio je Došen.