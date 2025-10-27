Još jedno gradsko ulaganje: Osijek dobio moderno parkiralište u centru grada
27.10.2025. 17:37
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obišao je u ponedjeljak završene radove na rekonstrukciji i izgradnji novog parkirališta na Gornjodravskoj obali, gdje je uređen moderan i funkcionalan parking s ukupno 126 novih mjesta, od kojih su četiri predviđena za osobe s invaliditetom. Ukupna vrijednost radova iznosi 406.000 eura.
„Od nekad tucaničkog i neurednog parkinga napravili smo potpuno novo, uređeno parkiralište u samom centru grada. Osigurali smo 126 novih mjesta, postavili četiri nova rasvjetna stupa, riješili oborinsku odvodnju i postavili kocke koje su vizualno i funkcionalno bolje rješenje. Zasadit će se još i zelenilo”, izvijestio je gradonačelnik Radić.
Dodao je da Grad paralelno širi parkirališne kapacitete i u drugim dijelovima grada, s ciljem stvaranja urednih i tehnički opremljenih parkirališnih površina s oborinskom odvodnjom i zelenilom.
"Od početka mandata, izgradili smo i obnovili 690 parkirališnih mjesta, a samo u ovoj godini više od 300. U tijeku je izgradnja još 142 parkirališna mjesta, a u planu je projektiranje dodatnih više od 300 novih. Nastavljamo ulagati u Gornji grad koji bilježi rekordna ulaganja u novijoj povijesti“, kazao je gradonačelnik.
Istaknuo je da su brojna naselja već uređena, među njima i Zobunđija, te da su na Trgu slobode i u naseljima Vladimira Nazora i Stanka Vraza nova dječja igrališta. Dodao je da je Dječji vrtić Latica dograđen te da je uređeno i njegovo vanjsko igralište, dok je u Dječjem vrtiću Potočnica izgrađeno potpuno novo vanjsko igralište za djecu, kao i vrtiću Vedri dani. Najavio je i skori početak izgradnje novog Dječjeg vrtića Centar u središtu grada.
Naglasio je da se ovih dana priprema početak potpune rekonstrukcije naselja Josipa Kozarca, kao i naselja Ljube Babića, te da su u planu i cjelovite obnove zgrade Hrvatskog narodnog kazališta i nove gradske tržnice. Podsjetio je da je već izgrađen podvožnjak svetog Leopolda Bogdana Mandića, zajedno s intrazonskom cestom do Vinkovačke ulice.
Napomenuo je kako i je obnovljena i zgrada Pučkog učilišta te uređene žardinjere na promenadi, a uskoro će započeti i sadnja novih stabala.
Istaknuo je da je za projekt Strossmayerova – Zelena avenija građevinska dozvola pri kraju, da se uskoro očekuje raspisivanje javne nabave za izvođača radova te da je riječ o projektu procijenjene vrijednosti veće od 40 milijuna eura.
Zaključio je da se u ovu gradsku četvrt ulaže više nego ikada prije.
Govoreći o parkirnom sustavu, gradonačelnik Radić podsjetio je da je Grad Osijek preuzeo upravljanje parkiralištima od koncesionara kako bi prihod ostao u gradskom proračunu.
„U tijeku je javna nabava za implementaciju modernog sustava naplate – hardvera, softvera i kamera“, rekao je gradonačelnik te dodao da se uvođenje naplate parkiranja očekuje u prvoj polovici sljedeće godine.
Govoreći o modernizaciji tramvajske infrastrukture, vrijednoj 45 milijuna eura, gradonačelnik je istaknuo da je projekt naslijeđen s brojnim problemima.
„Projekt je loše projektiran prije mog mandata, izvođač i nadzor na javnoj nabavi odabrani također prije mene, te je nedostajalo 10 milijuna eura za realizaciju projekta. Sredstva smo osigurali, a već nakon dvije godine pojavile su se pukotine na pojedinim dionicama. Nismo to htjeli gurati pod tepih – reagirali smo u garancijskom roku kako građani sutra ne bi plaćali tuđe propuste“, rekao je gradonačelnik, najavivši završetak sanacije Radićeve ulice do kraja tjedna, te otvaranje Gundulićeve i desne trake Županijske i ulice do kraja studenoga.
Najavio je i da je u projektiranju nekoliko nadzemnih garaža koje će donijeti oko 1000 novih parkirnih mjesta.
Radove na Gornjodravskoj obali izvela je gradska tvrtka Unikom, čiji je direktor Igor Pandžić pojasnio tehničke aspekte projekta.
„Radovi su započeli krajem travnja ove godine i odvijali su se u dvije faze. Na parkiralištu je izvedena kamena mješavina kao konstrukcijski sloj, travne kocke u zelenoj boji na parkirnim mjestima te asfaltni slojevi na manipulativnim površinama. Ugrađene su betonske kanalice za odvod i bit će zasađeno osam stabala običnog koprivića uz ukrasne trave i grmlje“, izjavio je Pandžić.
Predsjednik Vijeća GČ Gornji grad Luka Došen zahvalio je Gradu na kontinuiranim ulaganjima u ovu gradsku četvrt.
„Sudjelovali smo s 15.000 eura iz vlastitih sredstava, što je mali, ali važan doprinos. Ovo je nekoć bilo ruglo našeg kvarta, a danas imamo moderno i uređeno parkiralište. Hvala gradonačelniku i svima koji su sudjelovali u ovom projektu“, poručio je Došen.
Tekst i foto: Osijek.hr
