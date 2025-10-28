Servisne informacije [28. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
28.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, no ujutro na krajnjem jugu prolazno oblačnije i uz mjestimičnu kišu. Na kopnu ponegdje jutarnja magla, a popodne umjerena naoblaka. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [28.10.-02.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [23.-29.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, no ujutro na krajnjem jugu prolazno oblačnije i uz mjestimičnu kišu. Na kopnu ponegdje jutarnja magla, a popodne umjerena naoblaka. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [28.10.-02.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [23.-29.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)