Uskoro stroža pravila za korištenje mobitela u osnovnim školama
27.10.2025. 17:10
Uporaba mobitela u osnovnim školama uskoro će biti zabranjena ne samo na nastavi, nego i tijekom odmora, osim u edukativne svrhe ili iz zdravstvenih razloga, najavila je posebna savjetnica ministra obrazovanja Ivana Pavić Šimetin.
Izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama trenutačno su u pripremi i trebale bi ući u proceduru za mjesec do dva. Osim zabrane mobitela, predviđa se i ograničenje prava roditelja da opravdaju izostanak učenika na najviše dva do tri puta po polugodištu.
Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić smatra da bi se pitanje mobitela trebalo urediti zakonom te je u saborsku proceduru uputila prijedlog dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, o kojem će se raspravljati u srijedu.
Ravnatelji škola uglavnom podržavaju ograničenja, ali upozoravaju na razliku između osnovnih i srednjih škola. Nataša Vibiral iz Udruge ravnatelja srednjih škola kaže da potpuna zabrana nije realna jer učenici mobitele koriste i za praktične potrebe poput plaćanja i prijevoza.
Glavni tajnik Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonio Jurčev istaknuo je važnost razvoja digitalne pismenosti i odgovorne uporabe tehnologije, dok je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pozvala na nacionalni dogovor i uključivanje djece u donošenje odluka.
Prema istraživanjima, 40 posto učenika radnim danom provodi više od tri sata dnevno na društvenim mrežama, a vikendom i više od 60 posto.
Prema podacima HZJZ-a i Svjetske zdravstvene organizacije, 12 posto učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj već pokazuje znakove ovisnosti o društvenim mrežama.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
