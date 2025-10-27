zabranjena

Uporaba mobitela u osnovnim školama uskoro će bitine samo na nastavi, nego i tijekom odmora, osim uili iz, najavila je posebna savjetnica ministra obrazovanjaIzmjenetrenutačno su u pripremi i trebale bi ući u proceduru za mjesec do dva. Osim zabrane mobitela, predviđa se iroditelja da opravdaju izostanak učenika na najviše dva do tri puta po polugodištu.Nezavisna zastupnicasmatra da bi se pitanje mobitela trebalo ureditite je u saborsku proceduru uputila prijedlog dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, o kojem će se raspravljati u srijedu.Ravnatelji škola uglavnom podržavaju ograničenja, ali upozoravaju na razliku između osnovnih i srednjih škola.iz Udruge ravnatelja srednjih škola kaže da potpuna zabranajer učenici mobitele koriste i za praktične potrebe poput plaćanja i prijevoza.Glavni tajnik Udruge ravnatelja osnovnih školaistaknuo je važnost razvoja digitalne pismenosti i odgovorne uporabe tehnologije, dok je pravobraniteljica za djecupozvala na nacionalni dogovor i uključivanje djece u donošenje odluka.Prema istraživanjima, 40 posto učenika radnim danom provodidnevno na društvenim mrežama, a vikendom i više od 60 posto.Prema podacima, 12 posto učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj već pokazuje znakove ovisnosti o društvenim mrežama.