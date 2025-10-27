Osijek, subota navečer: ‘letio’ Strossmayerovom pa udario u kuću i stup javne rasvjete
27.10.2025. 11:54
Na području Policijske uprave osječko-baranjske u nedjelju je evidentirano sedam prometnih nesreća.
U dvije nesreće dvije osobe su lakše ozlijeđene, dok je u pet nesreća nastupila materijalna šteta.
Tri nesreće su se dogodile na području nadležnosti PP Đakovo, dvije na području PP Belišće, a po jedna na područjima PPRP Osijek i PP Beli Manastir.
Sletio s kolnika u Strossmayerovoj ulici, udario autom u kuću, pa u stup javne rasvjete s 1,62 promila alkohola u krvi, a potom se zaustavio na nogostupu
U Strossmayerovoj ulici u Osijeku u subotu u 21.25 sati 35-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka i kretao se desnom prometnom trakom sjeverne kolničke trake ulice J.J. Strossmayera, te dolaskom do kućnog broja 230 vozilom se nije kretao sredinom obilježene prometne trake uslijed čega je desnim kotačima zahvatio rubni kamen postavljen sa sjeverne strane kolnika nakon čega je izgubio nadzor nad vozilom. Nastavio je nekontrolirano kretanje u smjeru jugoistoka, preko kolnika, površine nasute kamenom i nogostupa, a gdje je prednjim dijelom automobila udario u kuću na broju 239 i u nastavku kretanja desnim bočnim dijelom vozila udario je u stup javne rasvjete te se zaustavio na nogostupu, izvijestili su iz policije.
Ubrzo je utvrđeno da je vozač upravljao osobnim automobilom u prometu na cesti dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,62 promila. Hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje su mu ustanovljene lake tjelesne ozlijede i gdje je zadržan na detoksikaciji.
Osim njega, u opisanoj prometnoj nesreći lakše je ozlijeđena i 34-godišnja putnica u vozilu.
Vozač inače nije koristio sigurnosni pojas, kod sebe nije imao vozačku dozvolu niti ju je pokazao na zahtjev policijskih službenika te upravljao vozilom u prometu na cesti za vrijeme dok je važnost prometne dozvole vozila istekla.
Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 290 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.
Zbog isteka prometne dozvole slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura. Kako nije koristio sigurnosni pojas slijedi Obavijest počinjenom prekršaju s kaznom od 130 eura.
Zbog nedavanja vozačke dozvole na uvid protiv vozača slijedi i Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 30 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
