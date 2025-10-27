Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Na područjuu nedjelju je evidentiranoprometnih nesreća.U dvije nesreće dvije osobe su, dok je u pet nesreća nastupila materijalna šteta.Tri nesreće su se dogodile na području nadležnosti PP Đakovo, dvije na području PP Belišće, a po jedna na područjima PPRP Osijek i PP Beli Manastir.U Strossmayerovoj ulici u Osijeku u subotu u 21.25 satiupravljao je osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka i kretao se desnom prometnom trakom sjeverne kolničke trake ulice J.J. Strossmayera, te dolaskom do kućnog broja 230 vozilom sesredinom obilježene prometne trake uslijed čega je desnim kotačima zahvatiopostavljen sa sjeverne strane kolnika nakon čega jenad vozilom. Nastavio jeu smjeru jugoistoka, preko kolnika, površine nasute kamenom i nogostupa, a gdje je prednjim dijelom automobila udario u kuću na broju 239 i u nastavku kretanja desnim bočnim dijelom vozila udario je ute se zaustavio na nogostupu, izvijestili su iz policije.Ubrzo je utvrđeno da je vozač upravljao osobnim automobilom u prometu na cesti dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od. Hitno je prevezen u, gdje su mu ustanovljenei gdje je zadržan na detoksikaciji.Osim njega, u opisanoj prometnoj nesreći lakše je ozlijeđena iu vozilu.Vozač inačesigurnosni pojas, kod sebeniti ju je pokazao na zahtjev policijskih službenika te upravljao vozilom u prometu na cesti za vrijeme dok je važnost prometne dozvole vozila istekla.Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.Zbog isteka prometne dozvole slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od. Kako nije koristio sigurnosni pojas slijedi Obavijest počinjenom prekršaju s kaznom odZbog nedavanja vozačke dozvole na uvid protiv vozača slijedi i Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od