Provalnički pohod 16-godišnjaka: meta ugostiteljski objekti, plijen – gotovina!
27.10.2025. 12:14
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PU osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 16-godišnjak na području nadležnosti I. PP Osijek s ispostavom Čepin i PP Belišće počinio više kaznenih djela teških krađa.
Osnovano se sumnja da je 16-godišnjak tijekom ovoga mjeseca provalio u pet ugostiteljskih objekata u Osijeku i u jedan u Ladimirevcima iz kojih je odnio novac. Ukupna materijalna šteta iznosi oko 1200 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv mladog osumnjičenika slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku redovnim putem.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
