Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PU osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 16-godišnjak na području nadležnosti I. PP Osijek s ispostavom Čepin i PP Belišće počinio više kaznenih djela teških krađa.

Osnovano se sumnja da je 16-godišnjak tijekom ovoga mjeseca provalio u pet ugostiteljskih objekata u Osijeku i u jedan u Ladimirevcima iz kojih je odnio novac. Ukupna materijalna šteta iznosi oko 1200 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv mladog osumnjičenika slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku redovnim putem.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Zdrave bebe kapuci...
Imamo mužjake i muške ...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...
Prodaju se prelepi...
Prodaju se prelepi šte...
Nemački bokser
Odgajivačnica EL BOSK ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:186

Registrirani online (1): holborn


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa