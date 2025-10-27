Kriminalističkim istraživanjem

16-godišnjak

pet ugostiteljskih objekata

1200 eura

prijava Općinskom državnom odvjetništvu

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika PU osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jena području nadležnosti I. PP Osijek s ispostavom Čepin i PP Belišće počinio više kaznenih djela teških krađa.Osnovano se sumnja da je 16-godišnjak tijekom ovoga mjeseca provalio uu Osijeku i u jedan u Ladimirevcima iz kojih je odnio novac. Ukupna materijalna šteta iznosi oko, izvijestili su iz policije.Protiv mladog osumnjičenika slijediu Osijeku redovnim putem.