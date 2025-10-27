Državne nekretnine

deveti natječaj

21. studenoga 2025.

25 poslovnih prostora

Varaždinu, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Bjelovaru, Novom Vinodolskom, Petrinji i Supetru na Braču

Varaždin

Zagrebu

Osijeku

malim prostorom i mirnjim okruženjem

Ribarskoj 3

81,82 eura

Gundulićevoj 66

108,89 eura

Bjelovaru

Karlovcu

Rijeci

viđenom stanju

oslobođeni

pravne osobe i fizičke osobe

Tekst i foto: Državne nekretnine

raspisale su iza desetogodišnji zakup državnih poslovnih prostora u devet gradova s rokom za predaju ponuda do podnevaNatječajem je obuhvaćeno, a među prostorima za zakup u Zagrebu, u ponudi je i sedam garaža na dvije lokacije. Poslovni prostori u zakup se još daju u, a pregledi su organizirani u tjednu od 10. do 14. studenoga 2025. prema rasporedu iz javnog poziva.Prema vrijednosti lokacije, ali i povijesnoj pozadini, na ovom se natječaju ističe grads poslovni prostorom za zakup na varaždinskom korzu, u uglovnici na istočnoj strani glavnog Trga kralja Tomislava i sjevernoj strani Pavlinske ulice. Početna mjesečna zakupnina za zakup 179 kvadrata iznosi 1.145,60 eura. Riječ je o Palači Drašković iz 17. stoljeća, poznatoj i kao banska palača koja je jedno vrijeme bila sjedište Vijeća kraljevstva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, prve hrvatske zemaljske vlade na čelu s banom. Odmah iza ugla, u ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 3, u Varaždinu se daju u zakup dva poslovna prostora koji čine jednu cjelinu od 119 kvadrata, početne zakupnine od 611,94 eura, a na lokaciji Ivana Kukuljevića 19, u zakup se daje manji prostor od 30 kvadrata s početnom zakupninom od 78,72 eura, što je, izuzev garaža, najniža zakupnina na ovom natječaju.se u zakup daje sedam garaža na dvije lokacije na Ravnicama, u Radauševoj i Šeferovoj ulici, te šest poslovnih prostora. U Vlaškoj 99A u zakup se daje poslovni prostor od 68 kvadrata s početnom zakupninom od 595,40 eura. Kvartovski prostor za zakup na Poljani Zvonimira Dražića 3 na Knežiji površine je 40 kvadrata s početnom mjesečnom zakupninom od 336 eura. Ponuda u Zagrebu još sadrži prostore od 30-ak kvadrata u Draškovićevoj 62, Ilici 138 Frane Bulića 9 te površinom najmanji lokal na natječaju u Prolazu sestara Baković 1 s početnom zakupninom od 215,78 eura.Prostori za zakup uodgovarat će poduzetnicima u potrazi za. U centru grada, uslobodno je 14 kvadrata na I. katu s početnom zakupninom od, a uu zakup se daje 15-ak kvadrata početne zakupnine od. Istoimena ulica Ivana Gundulića lokacija je i poslovnog prostora za zakup us početnom zakupninom od 232,62 eura.se daju u zakup dva poslovna prostora od 46 i 116 četvornih metara na Trgu Petra Zrinskog 3 i 4, a poslovni prostor za zakup usastoji se od tri poslovna prostora spojena u jednu cjelinu ukupne površine 92 kvadrata s početnom zakupninom 1.481,76 eura.Poslovni prostori i garaže u zakup se daju una vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici suplaćanja zakupnine. Na natječaju mogu sudjelovatikoje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe. Ponude se podnose osobno ili poštom na adresu: Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb, do 21. studenoga 2025. do 12:00 sati.