Vijesti::Communis
Proljetni kraj listopada.

Pred nama je zadnji tjedan listopada, a koji prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a donosi proljetne temperature zraka.

Danas se tijekom poslijepodneva očekuje porast naoblake sa sjeverozapada, a navečer i kiša. Dnevna temperatura do 13°C.

Za utorak prognostičari najavljuju djelomice sunčano, na kopnu ponegdje jutarnja magla. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 16°C.

U srijedu više sunca
Sredina tjedna donosi više sunca. Prevladavat će pretežno sunčano uz slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 18°C.

U četvrtak i petak bit će djelomice sunčano, ali i dalje toplo. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 20°C.


Foto: Matija Milanović/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




