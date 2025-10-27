Kraj listopada uz 20°C
27.10.2025. 11:05
Proljetni kraj listopada.
Pred nama je zadnji tjedan listopada, a koji prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a donosi proljetne temperature zraka.
Danas se tijekom poslijepodneva očekuje porast naoblake sa sjeverozapada, a navečer i kiša. Dnevna temperatura do 13°C.
Za utorak prognostičari najavljuju djelomice sunčano, na kopnu ponegdje jutarnja magla. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 16°C.
U srijedu više sunca
Sredina tjedna donosi više sunca. Prevladavat će pretežno sunčano uz slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 18°C.
U četvrtak i petak bit će djelomice sunčano, ali i dalje toplo. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 20°C.
Foto: Matija Milanović/Arhiv
