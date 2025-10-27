Proljetni

Foto: Matija Milanović/Arhiv

kraj listopada.Pred nama je zadnji tjedan listopada, a koji prema trenutačnoj prognozidonosizraka.Danas se tijekom poslijepodneva očekujesa sjeverozapada, a navečer i. Dnevna temperatura doZa utorak prognostičari najavljuju, na kopnu ponegdje jutarnja magla. Jutarnja temperatura do, a dnevna doSredina tjedna donosi. Prevladavat će pretežno sunčano uz slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU četvrtak i petak bit će, ali i dalje toplo. Jutarnja temperatura doa dnevna do