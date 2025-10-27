Počinje zimsko razdoblje u prometu: upalite svjetla i provjerite zimsku opremu
27.10.2025. 10:34
Od 1. studenoga vozači svih motornih vozila u Hrvatskoj moraju tijekom dana koristiti dnevna ili kratka svjetla, neovisno o vremenskim uvjetima. Obveza vrijedi do 31. ožujka, a za nepoštivanje propisana je kazna od 30 eura.
Za motocikle i mopede ova obveza vrijedi cijele godine. Stručnjaci podsjećaju kako upaljena svjetla povećavaju vidljivost i sigurnost u prometu, čak i po sunčanom vremenu.
Zimski mjeseci donose i druge obveze za vozače. Od 15. studenoga do 15. travnja na zimskim dionicama cesta obavezna je zimska oprema – zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanje 4 mm profila uz lance za snijeg na pogonskim kotačima.
Vozačima koji se ne pridržavaju propisa prijeti kazna od 132,72 eura, a policija im može narediti i prekid vožnje. Prometni stručnjaci apeliraju na vozače da na vrijeme pripreme svoja vozila za zimu i tako doprinesu sigurnosti svih sudionika u prometu.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
