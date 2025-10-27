1. studenoga

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Odvozači svih motornih vozila u Hrvatskoj moraju tijekom dana koristiti, neovisno o vremenskim uvjetima. Obveza vrijedi do 31. ožujka, a za nepoštivanje propisana je kazna odZa motocikle i mopede ova obveza vrijedi. Stručnjaci podsjećaju kako upaljena svjetlavidljivost i sigurnost u prometu, čak i po sunčanom vremenu.Zimski mjeseci donose i druge obveze za vozače.na zimskim dionicama cesta obavezna je– zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanje 4 mm profila uz lance za snijeg na pogonskim kotačima.Vozačima koji sepropisa prijeti kazna od, a policija im može narediti i. Prometni stručnjaci apeliraju na vozače da na vrijeme pripreme svoja vozila za zimu i tako doprinesu sigurnosti svih sudionika u prometu.