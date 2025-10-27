Green Matrix Summit u Osijeku

stručnjake, institucije, poduzetnike, znanstvenike, studente i mlade inovatore

dijalog i razmjenu ideja

4. i 5. prosinca 2025.

Gospodarskom centru u Osijeku

Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o.

razvoj, inovacije i tehnološki napredak

umrežavanje, zajedničko učenje i osnaživanje ideja

Entrio.hr

, treću godinu zaredom, okuplja. Cilj Summita je potaknutio ključnim izazovima i prilikama koje donose zelena i digitalna tranzicija, s posebnim naglaskom na promjenu načina razmišljanja u svakodnevnom životu, gospodarstvu i javnim politikama. Ovogodišnji Green Matrix Summit održat će segodine u, a organiziraju gaSummit promiče održivi, uz fokus na suradnju akademske zajednice, poduzetničkog sektora, donositelja odluka i civilnog društva. Kroz panele i prezentacije, raspravljat će se o temama poput prilagodbe klimatskim promjenama, energetske učinkovitosti, digitalne sigurnosti i uloge pojedinca u izgradnji otpornijih i uspješnijih zajednica.Green Matrix Summit predstavlja prostor zakoje mogu pokrenuti promjene. Osijek postaje važno središte rasprava o budućnosti Europe, u kojoj razvoj temelji na odgovornosti, znanju i održivosti.Pozivaju se sve tvrtke da sudjeluju u ovom međunarodnom događaju i sudjeluju u kreiranju ideja za gospodarsko osnaživanje i jačanje otpornosti u uvjetima novih izazova.Besplatnu ulaznicu možete preuzeti na