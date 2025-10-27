Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Green Matrix Summit u Osijeku, treću godinu zaredom, okuplja stručnjake, institucije, poduzetnike, znanstvenike, studente i mlade inovatore. Cilj Summita je potaknuti dijalog i razmjenu ideja o ključnim izazovima i prilikama koje donose zelena i digitalna tranzicija, s posebnim naglaskom na promjenu načina razmišljanja u svakodnevnom životu, gospodarstvu i javnim politikama. Ovogodišnji Green Matrix Summit održat će se 4. i 5. prosinca 2025. godine u Gospodarskom centru u Osijeku, a organiziraju ga Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o..

Summit promiče održivi razvoj, inovacije i tehnološki napredak, uz fokus na suradnju akademske zajednice, poduzetničkog sektora, donositelja odluka i civilnog društva. Kroz panele i prezentacije, raspravljat će se o temama poput prilagodbe klimatskim promjenama, energetske učinkovitosti, digitalne sigurnosti i uloge pojedinca u izgradnji otpornijih i uspješnijih zajednica.

Green Matrix Summit predstavlja prostor za umrežavanje, zajedničko učenje i osnaživanje ideja koje mogu pokrenuti promjene. Osijek postaje važno središte rasprava o budućnosti Europe, u kojoj razvoj temelji na odgovornosti, znanju i održivosti.

Pozivaju se sve tvrtke da sudjeluju u ovom međunarodnom događaju i sudjeluju u kreiranju ideja za gospodarsko osnaživanje i jačanje otpornosti u uvjetima novih izazova.

Besplatnu ulaznicu možete preuzeti na Entrio.hr.


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maltipoo. štenci...
Maltipoo vrhunske gene...
ASTRO CENTAR
Vrhunski majstori kara...
Bata i seka toy pu...
Bata i seka toy pudle,...
Velski korgi Welsh...
Odgajivacnica Royal Ra...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:184

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa