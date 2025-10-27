Mjesto gdje se susreću ideje koje mijenjaju svijet – Green Matrix Summit u Osijeku!
27.10.2025. 8:56
Green Matrix Summit u Osijeku, treću godinu zaredom, okuplja stručnjake, institucije, poduzetnike, znanstvenike, studente i mlade inovatore. Cilj Summita je potaknuti dijalog i razmjenu ideja o ključnim izazovima i prilikama koje donose zelena i digitalna tranzicija, s posebnim naglaskom na promjenu načina razmišljanja u svakodnevnom životu, gospodarstvu i javnim politikama. Ovogodišnji Green Matrix Summit održat će se 4. i 5. prosinca 2025. godine u Gospodarskom centru u Osijeku, a organiziraju ga Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o..
Summit promiče održivi razvoj, inovacije i tehnološki napredak, uz fokus na suradnju akademske zajednice, poduzetničkog sektora, donositelja odluka i civilnog društva. Kroz panele i prezentacije, raspravljat će se o temama poput prilagodbe klimatskim promjenama, energetske učinkovitosti, digitalne sigurnosti i uloge pojedinca u izgradnji otpornijih i uspješnijih zajednica.
Green Matrix Summit predstavlja prostor za umrežavanje, zajedničko učenje i osnaživanje ideja koje mogu pokrenuti promjene. Osijek postaje važno središte rasprava o budućnosti Europe, u kojoj razvoj temelji na odgovornosti, znanju i održivosti.
Pozivaju se sve tvrtke da sudjeluju u ovom međunarodnom događaju i sudjeluju u kreiranju ideja za gospodarsko osnaživanje i jačanje otpornosti u uvjetima novih izazova.
Besplatnu ulaznicu možete preuzeti na Entrio.hr.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)