Vijesti::Sport
Proteklog vikenda održan je 2. Prana Open 2025. u dvorani Mladost u Karlovcu. Na turniru nastupilo je 456 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Na ovom turniru svoje vještine su mogli odmjeriti limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i natjecatelji u formama.

Taekwondo klub Osijek nastupio je s 3 natjecatelja. U mlađe kadetskoj konkurenciji nastupila je Klara Degmečić (-40kg), u juniorskoj konkurenciji Matej Maršo (-59kg), te juniorka Petra Žaper (-63kg).

Mlađa kadetkinja Klara Degmečić nakon pobjede u borbi za medalju nad predstavnicom zagrebačkog Elite-a Lorene Čosić 2:0 (1:0; 6:0), u polufinalu pobjeđuje predstavnicu zagrebačke Pantere 2:0 (4:0; 2:0), a u finalu Laru Ilić iz zagrebačkog Elite-a 2:1 (1:2; 2:0; 0:0 elektronski sustav je prepoznao Klaru kao pobjednicu radi više kontakata s oklopom) i tako osvaja zlatnu medalju.

Juniorka Petra Žaper u finalnoj borbi gubi prvu rundu od Lee Oparnice (Karlovac) 4:0, u drugoj rundi pri vodstvu 2:0 nezgodno pada i povređuje rame i dalje na žalost ne može nastaviti borbu i tako se mora zadovoljiti srebrnom medaljom.

Junior Matej Maršo gubi u borbi za medalju 2:0 (9:0; 12:2) od predstavnika Jastreba iz Zagreb Frana Gulina.


Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek


Objavio: Redakcija 031




