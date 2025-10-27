2. Prana Open 2025

456 natjecatelja

Taekwondo klub Osijek

Klara Degmečić

Matej Maršo

Petra Žaper

Klara Degmečić

Lorene Čosić

Laru Ilić

pobjednicu

zlatnu medalju

Petra Žaper

Lee Oparnice

povređuje rame

ne može nastaviti

srebrnom medaljom

Matej Maršo

Frana Gulina

Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda održan je. u dvorani Mladost u Karlovcu. Na turniru nastupilo jeiz cijele Hrvatske. Na ovom turniru svoje vještine su mogli odmjeriti limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i natjecatelji u formama.nastupio je s 3 natjecatelja. U mlađe kadetskoj konkurenciji nastupila je(-40kg), u juniorskoj konkurenciji(-59kg), te juniorka(-63kg).Mlađa kadetkinjanakon pobjede u borbi za medalju nad predstavnicom zagrebačkog Elite-a2:0 (1:0; 6:0), u polufinalu pobjeđuje predstavnicu zagrebačke Pantere 2:0 (4:0; 2:0), a u finaluiz zagrebačkog Elite-a 2:1 (1:2; 2:0; 0:0 elektronski sustav je prepoznao Klaru kaoradi više kontakata s oklopom) i tako osvajaJuniorkau finalnoj borbi gubi prvu rundu od(Karlovac) 4:0, u drugoj rundi pri vodstvu 2:0 nezgodno pada ii dalje na žalostborbu i tako se mora zadovoljitiJuniorgubi u borbi za medalju 2:0 (9:0; 12:2) od predstavnika Jastreba iz Zagreb