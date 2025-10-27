Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Ovog je vikenad u Zagrebu, na najvećoj regionalnoj konferenciji digitalnih medija i kreativne industrije SoMoBorac, dodijeljena prestižna nagrada HUDI Northern Star - priznanje koje slavi neovisnost, transparentnost i inovativnost digitalnog medijskog prostora. Prvi dobitnik ovog priznanja je Agroklub, medij koji je svojim primjerom postao orijentir domaće digitalne scene.

"Northern Star je način da istaknemo i nagradimo one koji svojim primjerom pokazuju kako digitalni medijski prostor može biti i održiv i neovisan. Čestitamo finalistima koji su orijentir domaće digitalne scene i inspiracija za sve koji djeluju u ovom području“, poručio je direktor HUDI-ja Ozren Kronja na svečanoj dodjeli 24. listopada 2025. godine u Mozaik Event Centru.

Glavna nagrada u okviru jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih digitalnim komunikacijama i kreativnoj industriji, samo je potvrdila ono što Agroklub živi i radi svakodnevno.

- 17 godina smo na medijskom tržištu, dišemo i radimo zajedno s našim proizvođačima hrane. S ove pozornice želim poručiti da živimo u kutu svijeta u kojem se jede sjajna hrana, ali nemojmo ju podrazumijevati - naglasio je direktor Agrokluba Vedran Stapić.

Najveća online redakcija istočno od Zagreba
Agroklub je danas vodeća platforma za informiranje proizvođača hrane i stanovnika ruralnog prostora regije. Sa sjedištem u Osijeku te poslovnicama u Sarajevu i Novom Sadu, kroz tri izdanja, podrška je proizvođačima hrane u Hrvatskoj, ali i susjednim zemljama, Bosni i Hercegovini te Srbiji od 2008. godine. Putem web portala, mobilne aplikacije, tjednog newsletera i raznih društvenih mreža ova specijalizirana redakcija s 20-ak zaposlenih i velikom mrežom vanjskih suradnika (novinara) svakodnevno donosi provjerene i korisne informacije o poljoprivredi, inovacijama i ruralnim sredinama. Prema podatcima za prošlu godinu, 2024. Agroklub prosječno dnevno ostvari 57.000 posjeta, stoga znaju reći da svakog dana okupe jedan stadion poljoprivrednika. Nizom kvalitetnih i inovativnih projekata postavljaju trendove i moderniziraju način komunikacije u poljoprivredi.

Leticija Hrenković, voditeljica medijskih projekata, naglasila je važnost ljudi koji stoje iza svakog projekta, što je izazvalo ovacije publike.

- Ponekad trebamo influencere, marketing menadžere i komunikacijske stručnjake, ali svaki dan, tri puta dnevno trebamo poljoprivrednike – istaknula je Leticija Hrenković.

HUDI Northern Star nagrada uvodi nove vrijednosti u domaću digitalnu industriju, a ovom je nagradom Agroklub primjer i točku orijentacije za sve medije koji žele graditi održive, neovisne i inovativne digitalne projekte u budućnosti.



Tekst i foto: IGG


Objavio: Redakcija 031




