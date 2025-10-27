SoMoBorac

Ovog je vikenad u Zagrebu, na najvećoj regionalnoj konferenciji digitalnih medija i kreativne industrije, dodijeljena prestižna nagrada- priznanje koje slavidigitalnog medijskog prostora. Prvi dobitnik ovog priznanja je, medij koji je svojim primjerom postao orijentir domaće digitalne scene.“, poručio je direktor HUDI-jana svečanoj dodjeli 24. listopada 2025. godine u Mozaik Event Centru.Glavna nagrada u okviru jednog odregionalnih događaja posvećenih digitalnim komunikacijama i kreativnoj industriji, samo je potvrdila ono što Agroklub živi i radi svakodnevno.- naglasio je direktor AgroklubaAgroklub je danasza informiranje proizvođača hrane i stanovnika ruralnog prostora regije. Sa sjedištem ute poslovnicama u, kroz tri izdanja, podrška je proizvođačima hrane u Hrvatskoj, ali i susjednim zemljama, Bosni i Hercegovini te Srbiji od 2008. godine. Putem web portala, mobilne aplikacije, tjednog newsletera i raznih društvenih mreža ova specijalizirana redakcija si velikom mrežom vanjskih suradnika (novinara) svakodnevno donosi provjerene i korisne informacije o poljoprivredi, inovacijama i ruralnim sredinama. Prema podatcima za prošlu godinu, 2024. Agroklub prosječno dnevno ostvari 57.000 posjeta, stoga znaju reći da svakog dana okupe jedan stadion poljoprivrednika. Nizom kvalitetnih i inovativnih projekata postavljaju trendove i moderniziraju način komunikacije u poljoprivredi., voditeljica medijskih projekata, naglasila je važnost ljudi koji stoje iza svakog projekta, što je izazvalo ovacije publike.– istaknula jenagrada uvodi nove vrijednosti u domaću digitalnu industriju, a ovom je nagradom Agroklub primjer i točku orijentacije za sve medije koji žele graditi održive, neovisne i inovativne digitalne projekte u budućnosti.