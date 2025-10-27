Dubrovnik

Foto: Samir Kurtagić

je 24. i 25. listopada ponovno bio domaćin, koja je ove godine okupilasudionika i pokazala koliko jelokalni duh koji stoji iza nje. Broj sudionika na događaju kontinuirano raste - ovoga vikenda gotovoiz 22 države svijeta pretvorilo je Dubrovnik u. Svoju posebnu priču ispisala je i prvakoja je privuklainteres i popunila se prije službenog zatvaranja prijava.Prvi je start označen u 6.30 sati - još je bio mrak kad su natjecatelji krenuli sa stareu Mihanićima, da bi na kraju, završnim usponom na Srđ, finiširali stazu dugu. Pobjednik najzahtjevnije utrke bio je Čeh,, koji je na cilj stigao nakon 5 sati, 17 minuta i 23 sekunde!bio je drugi, srebro je dakle ostalo u Hrvatskoj, a bronca otišla u Slovačku (Patrik Milata je bio treći).iz Crne Gore je bila najbrža u ženskoj konkurenciji (šest sati, 40 minuta i 51 sekunda),iz Švicarske druga, aiz Hrvatske treća.bio je iznenađen ostvarenim rezultatom: “”.U utrci napobjednik u muškoj konkurenciji dolazi iz Hrvatske -završio je utrku nakon dva sata, 31 minute i 33 sekunde. Drugo mjesto također je pripalo hrvatskom natjecatelju,, dok je treće mjesto pripalo Čehu. U ženskoj utrci pobjedu je odnijelaiz Hrvatske s ulaskom u cilj nakon 2 sata, 57 minuta i 2 sekunde. Duo iz Bosne i Hercegovine zauzeo je drugo i treće mjesto,. U utrci na 10 kilometara, pobjednik je bio Dubrovčanins vremenom 40 minuta i 33 sekunde.iz Bosne i Hercegovine stigao je drugi, dok jeiz Dominikanske Republike stigao treći. U ženskoj konkurenciji dominirale su hrvatske trkačice - pobjedu je odnijela, a drugo i treće mjesto pripalo jete, direktor utrke, nije skrivao zadovoljstvo i u jednom je dahu izrekao: “.”.Grad Dubrovnik još je jednom potvrdio da je mnogo više od destinacije- postao je isportskog turizma koje spaja vrhunsku organizaciju, izazovne staze i jedinstvenu atmosferu. Ovogodišnji Dubrovnik Spartan Trail pokazao je snagu zajedništva, entuzijazam sudionika i posvećenost lokalne zajednice, dok je sve veći broj natjecatelja iz inozemstva dokaz da se Dubrovnik uspješno pozicionira na globalnoj karti trail utrka. Uz rast interesa, izvrsne rezultate i uključivanje najmlađih, događaj je potvrdio svoju dugoročnu održivost i postao inspiracija za sve buduće sportske manifestacije koje spajaju prirodu, sport i zajedništvo.