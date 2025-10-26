Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U ponedjeljak, 27. listopada djelatnici Društva Vodovod-Osijek d.o.o. izvodit će radove na izradi kanalizacijskog priključka u Ulici Jana Pannoniusa 130, u Tenji.

Za potrebe predmetnih radova, na navedenoj lokaciji, neophodno je zatvoriti cestu za promet motornim vozilima u oba smjera. Promet će se odvijati okolnim ulicama.

Završetak radova predviđen je 29. listopada 2025. godine.

Vozače koji prometuju navedenom lokacijom mole za pažnju i razumijevanje.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maltipoo. štenc...
Maltipoo stenci spremn...
Crvena toy pudla š...
Štenci crvene toy pudl...
Toy Pudla. pr...
Nasa odgajivacnica se ...
Štenci čistokrvnog...
Imamo ih još 4. Svi su...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:140

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa