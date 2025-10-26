Privremena obustava prometa u Ulici Jana Pannoniusa zbog radova na kanalizaciji
26.10.2025. 16:19
U ponedjeljak, 27. listopada djelatnici Društva Vodovod-Osijek d.o.o. izvodit će radove na izradi kanalizacijskog priključka u Ulici Jana Pannoniusa 130, u Tenji.
Za potrebe predmetnih radova, na navedenoj lokaciji, neophodno je zatvoriti cestu za promet motornim vozilima u oba smjera. Promet će se odvijati okolnim ulicama.
Završetak radova predviđen je 29. listopada 2025. godine.
Vozače koji prometuju navedenom lokacijom mole za pažnju i razumijevanje.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Za potrebe predmetnih radova, na navedenoj lokaciji, neophodno je zatvoriti cestu za promet motornim vozilima u oba smjera. Promet će se odvijati okolnim ulicama.
Završetak radova predviđen je 29. listopada 2025. godine.
Vozače koji prometuju navedenom lokacijom mole za pažnju i razumijevanje.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)