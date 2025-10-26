ponedjeljak, 27. listopada

Društva Vodovod-Osijek d.o.o.

kanalizacijskog priključka

Ulici Jana Pannoniusa

zatvoriti cestu

djelatniciizvodit će radove na izradi130, u Tenji.Za potrebe predmetnih radova, na navedenoj lokaciji, neophodno jeza promet motornim vozilima u oba smjera. Promet će se odvijati okolnim ulicama.Završetak radova predviđen je 29. listopada 2025. godine.Vozače koji prometuju navedenom lokacijom mole za pažnju i razumijevanje.