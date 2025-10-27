Servisne informacije [27. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
27.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice, sredinom dana i pretežno sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka još lokalno kiša, na jugu i grmljavina. U unutrašnjosti je ponegdje moguća jutarnja magla. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati - Županijska ulica 6
od 8:30 do 13:30 sati - Bilogorska 1-37 nep, Kalnička 11-45 nep, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 12
Livana
od 8:00 do 10:00 sati - Cvjetna 22-28 par, 34-36 par, 21-29 nep, 33-35 nep, Travna ulica 60, 1, 1/a, 3, 7-11 nep, 15, 19-21 nep, 25-27 nep, Travna 1
od 10:30 do 12:30 sati - Ulica jela 6-84 par, 1-97 nep
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [23.-29.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
