petak, 24. listopada

Dubrovnik Spartan Trail utrke 2025

jesenskog sportskog kalendara

24. i 25. listopada

600 natjecatelja iz 22 države svijeta

Velibor Puzović

Miroslav Drašković

Alen Bošković

Andrej Vištica

Ivan Zrinušić

Velibor Puzović

Ovaj događaj nije samo sportska manifestacija, već i važan dio naše strategije razvoja sporta i produljenja turističke sezone. Grad Dubrovnik sustavno ulaže u sportsku infrastrukturu i aktivno gradi imidž destinacije koja živi tijekom cijele godine. Uvjeren sam da će i ovogodišnje izdanje Spartan Trail utrke dodatno potvrditi tu snagu i posebnu energiju našeg Grada. Posebno želim zahvaliti našim sugrađankama i sugrađanima, kao i brojnim volonterima čija će podrška i gostoprimstvo i ove godine biti važan dio uspjeha utrke

Subota donosi vrhunac događanja

tri staze

21 km

10 km

50K

1234 m

Mlinima

Šumeta

Miroslav Drašković

Znamo koliko je Spartan Trail, kao serija događaja, važna i poznata u svijetu, a upravo su predsezona i podsezona, kada nam to vremenski uvjeti dopuštaju, savršen period za organizaciju ovakvih događaja. Dolazak Spartana u Dubrovnik to i potvrđuje i dodatno pozicionira Grad kao prepoznatljivo odredište na svjetskoj karti sportskog turizma

Najjača konkurencija do sada

Daniel Krstulović Opara, Josip Meštrić i Marin Mandekić

Eric Stipić

Pavle Kruljac

Marijan Butorac

Ivana Širić

Maja Urban i Martina Pattiera

Lana Ostojić

Petra Kulić



Prva dječja trail utrka na dubrovačkom području

Dubrovnik Spartan Trail svake godine sve snažnije povezuje lokalnu zajednicu i sport. Ove godine to je posebno vidljivo na 10K utrci, gdje bilježimo veliko povećanje broja domaćih sudionika. Moram izraziti zadovoljstvo činjenicom da trail napokon prolazi našim omiljenim stazama kod Štreke i starog vodovoda, a koji se kasnije nadovezuje na Nuncijatu i tvrđavu Imperijal čime smo uspjeli osigurati svim natjecateljima jedinstveno iskustvo trčanja kroz povijest i prirodu. Posebno me raduje dječja utrka u kojoj sudjeluje čak 140 dubrovačke djece – mališani će imati priliku doći s pratnjom žičarom na Srđ, obići Muzej Domovinskog rata, a onda i doživjeti pravi sportski spektakl kakav Dubrovnik Spartan Trail uistinu jest. Ovime spajamo lokalnu zajednicu, svjetski brend Spartan i Grad Dubrovnik kao primjer izvrsnosti u organizaciji sportskih događaja

Alen Bošković

Trči, osvoji i doživi Dubrovnik

Foto: Samir Kurtagić i Predrag Vučković

, održana je tiskovna konferencija kojom je i službeno najavljen povratakkoja je postala prepoznatljiv dioDubrovnika. Treće izdanje održat će sete donosi rekordan broj prijava - gotovo. Među prijavljenima ističe se i deset hrvatskih trail reprezentativki i reprezentativaca što potvrđuje sve veći ugled utrke i među vrhunskim trkačima.Na konferenciji su sudjelovali, zamjenik gradonačelnika Grada Dubrovnika,, direktor Turističke zajednice Grada Dubrovnika,, direktor utrke Dubrovnik Spartan Trail,, pobjednik prošlogodišnje utrke, te, voditelj projekata Spartan Hrvatska. U dvorani se osjećao ponos zbog svega što je utrka u ove tri godine postala. Taj je trenutak najbolje sažeo zamjenik gradonačelnikakoji je istaknuo:.“U subotu 25. listopada, trkači će narazličitih duljina i zahtjevnosti odmjeriti snagu, izdržljivost i volju. Iako su staze relativno nove, već su stekle prepoznatljivost u trail zajednici što potvrđuju i brojke. Sudionika na najdužoj dionici ove je godine dvostruko više nego lani. Najviše prijava stiglo je za, dok su se lokalni entuzijasti najčešće odlučili zaUtrka, najduža staza utrke, počinje u 6:30 sa stare željezničke stanice u Mihanićima, mjestu koje će tog jutra oživjeti uz prve korake trkača. Trasa slijedi povijesnu rutu Ćire i vodi kroz krajolik koji u potpunosti otkriva duh juga; suhozide, kamene puteljke te izmjenu planinskog zraka i mirisa mora. Prolazi podno Sniježnice i preko Malaštice, dok uspon na Ilijin vrh () predstavlja jedan od najzahtjevnijih dijelova utrke. Kako se staza uzdiže, otvaraju se impresivni vidici prema Konavlima i obali, a taj prizor daje snagu za završni uspon na Srđ, odakle se Dubrovnik vidi u punoj veličini kao simbol cilja i truda uloženog u svaki metar staze.Utrka 21K počinje u 9:30 u, a trkače vodi od mora prema zaleđu, kroz dinamične, ali slikovite dionice. Uspon na Malašticu pruža jedinstvenu perspektivu Jadrana i okolnih otoka, dok završni uspon na Srđ označava kraj rute uz osmijehe koji govore više od bilo kojeg rezultata.Utrka 10K starta u 16:00 izi vodi trasom starog dubrovačkog vodovoda iz 13. stoljeća, kroz mirne šumske puteve i zelene predjele iznad grada. Namijenjena onima koji još nemaju mnogo iskustva u trailu, savršen je izbor za sve koji žele osjetiti duh Spartan Traila. Završetak utrke smješten je na Srđu pored Tvrđave Imperijal, simbola dubrovačke snage i obrane u Domovinskom ratu koja danas ponovno živi kroz energiju trkača i navijača.Raznoliki tereni juga, uz jedinstvenu kombinaciju mora i planina, čine Dubrovnik savršenim mjestom za ovakav tip sportskih događanja. Upravo tu povezanost prirode, sporta i ljudi istaknuo je i, direktor Turističke zajednice Grada Dubrovnika: „.”Ovogodišnje izdanje spaja najbolje od hrvatske trail scene s međunarodnim imenima koja jamče napetost do samog kraja te vrhunski sportski doživljaj.U muškoj konkurenciji očekuje se iznimno zanimljiva borba jer dolazi trojac s prošlogodišnjeg postolja -. Na startu će biti i, najmlađi član hrvatske trail reprezentacije i osvajač drugog najboljeg rezultata na svjetskom prvenstvu, kao i, poznat po svojoj ustrajnosti i natjecateljskom duhu. Među onima koji bi mogli iznenaditi nalazi se i, član skyrunning ekipe koji svojim brzim tempom i tehničkom preciznošću može ozbiljno zaprijetiti vodećima.Kod žena, utrka na 50K donosi dvoboj iskustva i trenutačne forme. Tu su, prošlogodišnja osvajačica postolja, te, obje dobro upoznate s izazovima dubrovačke staze i ove godine dolaze još spremnije. Među favoritkinjama je i, aktualna državna prvakinja u dugom trailu, tekoja pokazuje fenomenalnu formu na kratkim stazama.Tamo gdje drugi završavaju, najmlađi tek počinju. U subotu, na tvrđavi Imperijal održat će se prva organizirana dječja utrka, dionica duga 570 metara, potpuno besplatna za sve sudionike. Počinje u 11:30, a odaziv djece nadmašio je sva očekivanja. Interes je bio očekivano velik pa su se prijave se popunile i prije službenog zatvaranja. Ovaj događaj predstavlja važan korak u poticanju sportskog duha i ljubavi prema kretanju od najranije dobi, stvarajući temelje za buduće generacije trkača..", ističe, direktor utrke Dubrovnik Spartan Trail.Po završetku utrka, Dubrovnik trkačima daruje iskustvo koje se ne mjeri s vremenom ni kilometrima. Vožnja žičarom koja spaja Dubrovnik sa Srđem, posjet gradskim muzejima i šetnja po UNESCO zaštićenim zidinama pretvara kraj utrke u susret s gradom koji još jednom potvrđuje zašto nosi naziv “biser Jadrana”. Ipak, ono na što se Hrvatska s pravom može ponositi jest činjenica da grad, sinonim za ljepotu i povijest, sada piše novo poglavlje. I to ono sportsko. U partnerstvu sa svjetski poznatim brendom Spartan, Dubrovnik se sve snažnije pozicionira kao potvrđena hit sportska destinacija.