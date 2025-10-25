Zimski red letenja iz Osijeka: letovi prema šest destinacija
25.10.2025. 10:19
Od nedjelje, 26. listopada 2025., na snazi je zimski red letenja Zračne luke Osijek, koji vrijedi do 28. ožujka 2026.. U nastavku donosimo pregled glavnih destinacija te dane u tjednu kada prometuju. Za točne satnice polazaka i dolazaka molimo provjeru na poveznici na kraju teksta.
Ponedjeljak
Osijek – München – Osijek (Croatia Airlines)
Osijek – Pula – Split – Pula – Osijek (Trade Air)
Osijek – Zagreb – Osijek (Trade Air): ujutro i popodne
Utorak
Osijek – Rijeka – Split – Dubrovnik – Split – Rijeka – Osijek (Trade Air)
Srijeda
Osijek – Zagreb – Osijek (Trade Air): ujutro i popodne
Četvrtak
Osijek – Rijeka – Split – Dubrovnik – Split – Rijeka – Osijek (Trade Air)
Petak
Osijek – München – Osijek (Croatia Airlines)
Osijek – Pula – Split – Pula – Osijek (Trade Air)
Osijek – Zagreb – Osijek (Trade Air): ujutro i popodne
Ukratko, iz Osijeka se u zimskim mjesecima leti prema: Münchenu, Zagrebu, Puli, Splitu, Rijeci i Dubrovniku.
Putnici iz Osijeka tako imaju direktan pristup domaćim odredištima na obali i Zagrebu, a preko Münchena i Zagreba mogu nastaviti putovanje prema široj europskoj i svjetskoj mreži linija.
Cjelovit zimski red letenja s točnim vremenima polazaka i dolazaka dostupan je ovdje.
Napomena: Raspored letenja i satnice podložni su promjenama od strane avioprijevoznika. Iz Zračne luke Osijek mole putnike da prije putovanja provjere aktualne informacije.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)