Bosutske i Drinske ulice

Vinkovačke ceste

prometne nesreće

preminula

35-godišnjak

nije zaustavio

73-godišnju

pala na kolnik

preminula

zadobivenih ozljeda

negativan

kaznena prijava

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na kružnom tokuteu Osijeku jučer u 18.15 sati došlo je doizmeđu osobnog automobila i pješakinje, koja je od posljedica zadobivenih ozljedau osječkoj bolnici.Očevidom očevidne ekipe Postaje prometne policije Osijek utvrđeno je da se nesreća dogodila kada, upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka, izlaskom iz kružnog toka Vinkovačke ceste te Bosutske i Drinske ulice, na obilježenom pješačkom prijelazu kolnika Vinkovačke ceste sjeverno od kružnog togasvoje vozilo na vrijeme kako bi propustio pješake. Tom prilikom je prednjim lijevim djelom vozila udariopješakinju iz Osijeka, koja se kretala pješačkim prijelazom u smjeru istok-zapad, a koja je od siline udara vozila u tijelo, izvijestili su iz policije.Pješakinja je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je u Klinici za kirurgijuuslijedu prometnoj nesreći.Vozač je na mjestu događaja alkotestiran i test je bioProtiv vozača slijediOpćinskom državnom odvjetništvu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.