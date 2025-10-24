Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u Osijeku danas (24. listopada 2025. godine) je otvoren 7. Tehnicoolum, tradicionalni sajam namijenjen djeci i mladima s ciljem podizanja interesa za tehničku kulturu i STEM područje. Svrha Sajma je poticanje djece za izbor zanimanja iz područja tehničkih znanosti, elektronike i elektrotehnike, robotike, informatike, ali i savladavanje vještina korištenja suvremenih tehnoloških rješenja u digitalnom okruženju. Organizatori su Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o., Zajednica tehničke kulture OBŽ i Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka.

- Tehnicoolum koji se održava već sedmu godinu zaredom i to po treći puta u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije značajno se razvija upravo u onom smjeru u kojem ide i razvoj samih tehnologija. Tehnicoolum je uglavnom bio fokusiran na tehničku kulturu, ali u posljednje 3 godine dodali smo i STEM područje upravo kako bi se prilagodili mladima i onim modernim trendovima te kako bi i naši mladi već ovdje i na ovom sajmu bili upoznati sa svim mogućnostima koje im nude STEM zanimanja i STEM područje. To su, naravno, ne samo elektrotehnika i informacijsko-komunikacijske tehnologije već i biologija i kemija, ali i neke druge znanosti te zanimanja koja nas čekaju u budućnosti. Ja se zato zahvaljujem još jednom Obrtničkoj komori jer su nam obrtnička zanimanja itekako važna, dolaze u fokus, a svakako da su i ova tehnička zanimanja jedan od oblika i put kasnije za otvaranje i vlastitog obrta ili rad u nekom obrtničkom zanimanju. Ja zaista svoj djeci koja će danas biti ovdje, a čula sam da ih je oko 300 okupljenih na ovim radionicama, želim da im ovi dani prođu kroz zabavu i učenje i da na jedan način usvoje i ona znanja i one preduvjete koji su im potrebni da nastave svoj put i svoje obrazovanje u budućnosti upravo u ovoj grani koja nam je izuzetno važna za razvoj gospodarstva - kazala je županica Nataša Tramišak.

Direktorica GC OBŽ Ivana Rešetar najavila je da posjetitelje i ove godine očekuje više od 30 interaktivnih radionica, uz stručno vodstvo mentora, a sve u organizaciji Tehničkih zajednica Osječko baranjske županije i Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka. - Osim njih, ovdje na sajmu možete vidjeti i sedam srednjih škola koje će predstaviti svoja srednjoškolska zanimanja, također i 3 fakulteta, ali imamo i niz tvrtki i organizacija koje se bave područjem STEM-a i tehničke kulture. Ono što je novina ove godine, to je da nas sutra očekuje prezentacija, odnosno izložba oldtimera u organizaciji Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije i Old tajmer kluba iz Našica. Inače, sajam je otvoren od 8 do 16 sati i pozivam svu djecu da nam se pridruže – rekla je Rešetar.

- Izuzetno smo ponosni što smo već sedmu godinu zaredom suorganizatori Tehnicooluma, jedinstvenog sajma tehničke kulture namijenjen djeci predškolske dobi, školske i srednjoškolskog uzrasta, kojima ćemo kroz zanimljive radionice te edukativne vježbe približiti STEM područja. Na ovogodišnjem Tehnicoolumu predstavit ćemo svoj rad sa 5 radionica iz STEM područja: 3D modeliranje i printanje, 3D olovke, izrada svjetlećih bedževa, mBot robotika te vrlo popularni nogobot. Ovim putem želim pozvati sve zainteresirane da se priključe ovom sajmu i da se odazovu što većem broju i zahvalit se Osječko-baranjskoj županiji koja je zajednici omogućila sredstva za mogućnost sudjelovanja na ovom sajmu – istaknula je tajnica Zajednice tehničke kulture OBŽ Vinka Damjanović.

Predsjednik Zajednice Tehničke kulture Grada Osijeka Antun Šikić naglasio je kako Zajednica sudjeluje s 15 radionica, unutar kojih su pripremili negdje oko 7000 radova za djecu. - Posebno sam zadovoljan što pratimo nove trendove pa tako imamo simulator letenja drona, što je danas jako popularno, pri čemu virtualno djeca mogu probati letjeti – dodao je Šikić.

Sajam Tehnicoolum traje dva dana, 24. i 25. listopada, a za djecu i mlade organizirane su interaktivne radionice pod stručnim mentorstvom tehničkih pedagoga, dok Obrtnička škola Osijek, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Strojarska tehnička škola Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, I. gimnazija Osijek, Graditeljsko-geodetska škola Osijek i Srednja škola Valpovo prezentiraju učeničke radove s brojnih natjecanja, predstavljaju svoje obrazovne programe i zanimanja za koje vlada interes i potražnja na tržištu rada. Njihove troškove izlaganja financira Osječko-baranjska županije.

Isto tako, programe znanstvenih kolegija fakulteta - koji daju dodatni pečat znanstvene utemeljenosti primijenjene tehničke kulture i STEM-a u praksi - predstavljaju Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi.

Podršku programu sajma tehničke kulture i STEM područja, kao i svih prethodnih godina pruža i Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, potičući interes za obrtnička zanimanja predstavljanjem obrazovnih programa koji imaju cilj osposobljavanje, zapošljavanje i afirmaciju u poslovnom okruženju obrtničkih zanimanja, kao iznimno značajnoj poluzi gospodarskog razvoja naše regije.

Program podupire i Grad Osijek, a svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola i srednjoškolcima Grada Osijeka, te njihovoj pratnji i nastavnicima osiguran je besplatan prijevoz od strane gradske tvrtke GPP.





Tekst i foto: OBŽ


