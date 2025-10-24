4. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije

16 točaka

Sanja Bježančević, Mira Anić, Violeta Pancer, Mirna Habuda Stanić i Ivana Babić

Vjeran Marijašević, Josip Škočibušić, Zoran Vinković, Tunjica Petrašević i Domagoj Ćorić

Nataša Tramišak

Skrb i smještaj u domovima za starije i nemoćne pitanje je koje se često ponavlja i o kojem ćemo sigurno još dugo vremena razgovarati. Osječko-baranjska županija ima tri doma za starije i nemoćne osobe – u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru. Konstantno se ulažu sredstva kako bi se poboljšali uvjeti boravka i proširili kapaciteti. Na prethodnoj sjednici Skupštine, prilikom rebalansa proračuna, usvojili smo izdvajanje 1,3 milijuna eura samo za plaće i redovan rad domova. Kapacitet ova tri doma je 803 korisnika, a svjesni smo da su potrebe sve veće te imamo velik broj zahtjeva za usluge domova. Županija stoga priprema veliku i važnu promjenu u sljedećem razdoblju – reformu domova za starije i nemoćne s ciljem većeg pružanja usluga izvaninstitucionalne skrbi, dakle skrbi za starije i nemoćne u njihovim vlastitim domovima, a što manje smještaja u institucijama

Za sve osobe starije životne dobi koje su zdrave i funkcionalne, koje mogu živjeti u vlastitim domovima, ali im je potrebna dodatna njega, pomoć u kući, priprema obroka ili neka druga vrsta pomoći, osiguravat će se te usluge u njihovim domovima jer nema potrebe da budu smještene u ustanove. Inače, osim županijskih domova, uključujući i privatne pružatelje ove usluge, imamo ukupni kapacitet za 1.907 korisnika na području cijele županije, ali potrebe i dalje rastu. Dakle, i novi dom koji se projektira u Osijeku za starije i nemoćne najvećim će se dijelom usmjeriti na pružanje skrbi osobama III. i IV. skupine korisnika, odnosno oboljelima od Alzheimera ili demencije. To su osobe s najvećom potrebom za skrbi i njegom

dodatne mjere

uvođenje imovinskog cenzusa

povećanje cijena

Javni domovi koje financira Osječko-baranjska županija pružaju najpovoljniju uslugu, koja će i nakon povećanja cijena ostati najpovoljnija. Međutim, smatramo da je potrebno dodatno financijski pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja u odnosu na one koje imaju bolje imovne prilike. Napravit ćemo projekcije i, prema primanjima korisnika, odrediti kako možemo više pomoći onima slabijeg imovinskog stanja da plaćaju manju cijenu. To ćemo provoditi u sljedećim godinama

širenje mreže usluga domova

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

100 učeničkih i 70 studentskih stipendija

70,00 eura na 100,00 eura

sa 160,00 na 200,00 eura

69 milijuna eura.

U nazočnosti 37 od ukupno 42 vijećnika, održana je. Na dnevnom redu bilo je, među ostalim - Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije, informacije o prijavi projektnih prijedloga rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, OŠ Šećerana i OŠ kralja Tomislava Našice, informacija o stipendiranju učenika i studenata te dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj, odnosno akademskoj 2024./2025. godini, izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. i Slobodne zone Osijek d.o.o., kao i izvješće o radu tvrtke EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2024. godinu te druge točke.Najveću pozornost dobila je točka Pitanja i prijedlozi vijećnika, u kojoj su sudjelovale vijećnicete vijećnici. Pitanja su se odnosila na problematiku skrbi za starije i nemoćne osobe i smještaja u domovima, stipendiranje učenika i studenata, izgradnju i rad I. gimnazije i nastavno-sportske dvorane u Čepinu, rad Đakovačkog vodovoda, status i budućnost zgrade Mimoze u Đakovu, završetak hrvatskog dijela Koridora 5c, povratak građana iz inozemstva, posebice učenika, te druga pitanja. Na sva pitanja odgovorila je županica– rekla je županica Tramišak te pojasnila:– kazala je županica.Naglasila je i da Županija planira uvestipomoći za starije i nemoćne osobe slabijeg imovinskog stanja, odnosnokakav zasad ne postoji nigdje u Hrvatskoj. Naime, trenutačno sve osobe smještene u domovima jednako plaćaju usluge neovisno o svojim financijskim mogućnostima, odnosno visini mirovine.Osvrnula se i na skorijedomova za starije i nemoćne osobe. –– rekla je županica.Najveća reforma sustava skrbi o starijim osobama ipak se priprema krozprema starijim osobama u njihovim vlastitim domovima, dakle jačanjem izvaninstitucionalnih usluga.Od ostalih tema sjednice može se izdvojiti da je Osječko-baranjska županija 2. listopada 2025. godine raspisalaza školsku, odnosno akademsku 2025./2026. godinu, temeljem kojega planira dodijeliti. Za ovaj su natječaj povećani iznosi stipendija – učeničke s dosadašnjihmjesečno te studentskemjesečno.Nadalje, Osječko-baranjska županija trenutačno provodi 19 projekata kojima će se stvoriti uvjeti za rad osnovnih škola u jednoj smjeni, a ukupna vrijednost projekata iznosiProjekti su u različitim fazama – Županija je već prijavila 16 projekata, 11 ih je odobreno putem NPOO-a, pet je u evaluaciji, a još tri priprema za prijavu. U pet škola već su započeli radovi, a za OŠ Darda, kao šesti projekt, potpisan je ugovor s izvođačem. Za sve ostale odobrene projekte raspisani su postupci javne nabave, tako da će se, čim stignu ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, moći započeti i s realizacijom. Sve aktivnosti trebaju biti dovršene do kraja 2027. godine.