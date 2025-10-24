Općina Čepin

isplatu troškova ogrjeva

Općine Čepin

karticu

obavještava sve korisnike troškova stanovanja – samce i kućanstva – koji se griju na drva da mogu predati zahtjev zaza 2025. godinu.Obrazac zahtjeva dostupan je u pisarnici, na adresi Kralja Zvonimira 105, Čepin, kao i putem internetske stranice Općine.Prilikom predaje zahtjeva korisnici su obavezni ponijetisvog tekućeg računa.Zahtjevi se zaprimaju radnim danom od 9:00 do 15:00 sati u pisarnici Općine Čepin.