Vijesti::Communis
Općina Čepin obavještava sve korisnike troškova stanovanja – samce i kućanstva – koji se griju na drva da mogu predati zahtjev za isplatu troškova ogrjeva za 2025. godinu.

Obrazac zahtjeva dostupan je u pisarnici Općine Čepin, na adresi Kralja Zvonimira 105, Čepin, kao i putem internetske stranice Općine.

Prilikom predaje zahtjeva korisnici su obavezni ponijeti karticu svog tekućeg računa.

Zahtjevi se zaprimaju radnim danom od 9:00 do 15:00 sati u pisarnici Općine Čepin.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


