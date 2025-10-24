Počelo zaprimanje zahtjeva za isplatu troškova ogrjeva u Čepinu
24.10.2025. 10:32
Općina Čepin obavještava sve korisnike troškova stanovanja – samce i kućanstva – koji se griju na drva da mogu predati zahtjev za isplatu troškova ogrjeva za 2025. godinu.
Obrazac zahtjeva dostupan je u pisarnici Općine Čepin, na adresi Kralja Zvonimira 105, Čepin, kao i putem internetske stranice Općine.
Prilikom predaje zahtjeva korisnici su obavezni ponijeti karticu svog tekućeg računa.
Zahtjevi se zaprimaju radnim danom od 9:00 do 15:00 sati u pisarnici Općine Čepin.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
