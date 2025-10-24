Nataša Tramišak

Centra izvrsnosti za povijest

I. gimnaziji Osijek

O

s

j

e

č

k

o

-

b

a

r

a

n

j

s

k

e

ž

u

p

a

n

i

j

e

Centar za nacionalnu povijest u I. gimnaziji Osijek jedan je od osam centara izvrsnosti Osječko-baranjske županije. Zaista možemo reći da smo pokrili cijelo STEM područje – nakon elektrotehnike, informatike, biologije, kemije i umjetne inteligencije – na red su došle i društvene znanosti. Čestitam svim učenicima, profesorima i ravnatelju I. gimnazije na Centru izvrsnosti za nacionalnu povijest, a vjerujem da će novi pogled na učenje i znanje pridonijeti samim učenicima. Centar je zapravo i dokaz da, osim ulaganja u samu infrastrukturu i novi objekt I. gimnazije, dajemo i kvalitetniji sadržaj za učenje našim mladim učenicima. Posebno me veseli što je, uz učenje o hrvatskoj povijesti u godini kada slavimo 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, u program uvršten i Domovinski rat – dakle i upoznavanje učenika sa sudionicima Domovinskog rata, gdje će imati priliku i uživo razgovarati s onima koji su ga proživjeli i upoznati se sa svime kako je stvorena hrvatska država

Nataša Tramišak

Ivan Ćelebić

I. gimnazija Osijek ponajviše je humanističkog usmjerenja te prilikom upisa dodatno bodujemo geografiju, povijest i biologiju. Projekt je zamišljen tako da će se održavati subotom, a namijenjen je učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola te prvih i drugih razreda srednjih škola. Namijenjen je našim učenicima, ali i svim ostalim učenicima iz Osječko-baranjske županije koji su izvrsni u tom području i žele se dodatno usavršiti

Tekst i foto: OBŽ

Županicanazočila je svečanom otvorenju, najnovijem centru izvrsnosti– rekla je županicaRavnatelj I. gimnazije Osijekistaknuo je kako je Centar za I. gimnaziju prvenstveno promocija njihova rada i svega po čemu su prepoznatljivi. –– kazao je ravnatelj.