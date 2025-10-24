Osijek – grad koji je otvorio vrata mađarskim izbjeglicama obilježio obljetnicu revolucije
24.10.2025. 11:03
Generalni konzulat Mađarske u Osijeku i ove je godine obilježio obljetnicu mađarske revolucije, odnosno ustanka protiv sovjetske prevlasti i za liberalizaciju društva od komunizma koji je trajao od 23. listopada do 10. studenog 1956. godine. Veliki broj Mađara tada je pronašlo utočište u slavonskim gradovima, a vila Pauline Hermann služila je kao privremeno utočište mađarskim izbjeglicama u Osijeku pred kojom su danas položeni vijenci.
Ovogodišnjem obilježavanju i prigodnom programu na Trgu Ante Starčevića, kao i polaganju vijenaca ispred dvorca Mačkamama nazočio je predsjednik Gradskoga vijeća Grada Osijeka Tihomir Florijančić.
„Suradnja između Grada Osijeka i mađarske nacionalne manjine je izuzetno razvijena i prijateljska. Prvenstveno s Vijećem nacionalne manjine s kojim imamo izvrsnu suradnju, kao i s Mađarskim kulturnim društvom Nepkor. U našem gradu također djeluje i Prosvjetno-kulturni centar Mađara u okviru kojeg djeluje dječji vrtić te osnovna i srednja škola, u kojima se nastava odvija na mađarskom jeziku, a na najvišoj akademskoj razini, na našem Filozofskom fakultetu, djeluje i katedra za mađarski jezik i književnost. Sve ovo vodi i do najveće diplomatske razine i suradnje obzirom da je Osijek domaćin i Generalnom konzulatu Republike Mađarske“, rekao je predsjednik Gradskoga vijeća Florijančić koji je dodao da se prijateljstvo najbolje očituje u nevolji.
S time su se složili i saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics te predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Osijeka Tibor Santo koji su naglasili važnost gostoprimstva Osijeka koji je pružio utočište izbjeglim Mađarima tijekom revolucije, što su kasnije pokazali i Mađari koji su pružili utočište Osječanima tijekom Domovinskoga rata što je znak čvrstog prijateljstva koje se njegovalo i tijekom povijesti, ali i danas.
Tekst i foto: Osijek.hr
