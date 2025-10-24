Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Od 1. siječnja 2026. Osječane očekuje poskupljenje odvoza otpada, prema prijedlogu novog cjenika koji je uputio Unikom d.o.o., davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Za kućanstva bi cijena obvezne minimalne javne usluge porasla s 4,05 eura na 5,55 eura, a za korisnike koji nisu kućanstva s 7,96 na 10,90 eura. Nakon primjene kriterija za umanjenje cijena, iznosi bi iznosili 4,70 eura za kućanstva i 5,55 eura za ostale korisnike.

Unikom povećanje cijena opravdava rastom troškova rada, energenata i održavanja opreme, koji su od 2018. godine porasli više od 50 posto, dok cijene usluge u tom razdoblju nisu mijenjane.

Predlaže se i povećanje ugovornih kazni: s 13,27 eura na 20 eura, s 19,91 na 30 eura te s 26,54 na 40 eura.

Izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ne zahtijevaju dodatna sredstva iz gradskog proračuna. Prijedlog je prošao javno savjetovanje, a odluku o njegovom usvajanju donijet će Gradsko vijeće Osijeka.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




