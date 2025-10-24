1. siječnja 2026.

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

OdOsječane očekujeodvoza otpada, prema prijedlogu novog cjenika koji je uputio, davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.Za kućanstva bi cijena obvezne minimalne javne usluge porasla, a za korisnike koji nisu kućanstva. Nakon primjene kriterija za umanjenje cijena, iznosi bi iznosiliza kućanstva iza ostale korisnike.Unikom povećanje cijena opravdavarada, energenata i održavanja opreme, koji su od 2018. godine porasli više od 50 posto, dok cijene usluge u tom razdoblju nisu mijenjane.Predlaže se i povećanje ugovornih kazni: steIzmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ne zahtijevaju dodatna sredstva iz gradskog proračuna. Prijedlog je prošao javno savjetovanje, a odluku o njegovom usvajanju donijet će Gradsko vijeće Osijeka.