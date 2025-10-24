Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 26. listopada
24.10.2025. 9:25
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Kralja Petra Svačića od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - [ZATVORENO]
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Kralja Petra Svačića od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - [ZATVORENO]
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)