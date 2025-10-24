16 nedjelja

sami biraju

trgovine i trgovački centri

otvoreni

Konzum

Lidl

Plodine

[ZATVORENO]

Studenac

Eurospin

Kaufland

Spar

[ZATVORENO]

NTL

Portanova

[ZATVORENO]

Mall Osijek

Emmezeta

[ZATVORENO]

Retail park Gacka

[ZATVORENO]

Pevex

[ZATVORENO]

Metro

[ZATVORENO]

Stop shop Osijek

[ZATVORENO]

Retail park Retfala Nova

[ZATVORENO]

Napomena : Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Trgovine tijekom godine smiju raditi, a trgovine i trgovački centrikoje će to nedjelje biti.U nastavku možete provjeriti koje ćebitiove nedjelje u Osijeku:- Opatijska od 8:00 do 13:00 sati- Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat- Kralja Petra Svačića od 8:00 do 21:00 sat- od 7:00 do 20:00 sati- Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati- Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati- od 9:00 do 21:00 sat