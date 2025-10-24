Servisne informacije [24. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
24.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Lokalni pljuskovi najvjerojatniji su poslijepodne u sjevernim krajevima gdje mogu biti praćeni prolazno pojačanim vjetrom, a rano ujutro praćeni grmljavinom na krajnjem jugu. Jutarnja temperatura do 10°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-26.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [23.-29.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Pravni fakultet Osijek: 7. regionalni tjedan Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON) [program, 2025.]
- 5. PUnKt – međunarodni intermedijalni festival književnosti [program, 2025.]
- Drugo izdanje Škole medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" u Osijeku
- Desetljeće domaćeg kratkog filma u Osijeku - u četvrtak počinje 10. Filmska RUNDA!
- GISKO: Predstavljanje knjige "Stani, diši, pusti, pleši" @ Ogranak Retfala
- Humanitarni turnir u beli
- Osijek domaćin sedmog Tehnicooluma – Sajma tehničke kulture i STEM zanimanja [2025.]
- KBC Osijek: Produženo radno vrijeme zavoda za transfuzijsku medicinu
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Lokalni pljuskovi najvjerojatniji su poslijepodne u sjevernim krajevima gdje mogu biti praćeni prolazno pojačanim vjetrom, a rano ujutro praćeni grmljavinom na krajnjem jugu. Jutarnja temperatura do 10°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-26.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [23.-29.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Pravni fakultet Osijek: 7. regionalni tjedan Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON) [program, 2025.]
- 5. PUnKt – međunarodni intermedijalni festival književnosti [program, 2025.]
- Drugo izdanje Škole medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" u Osijeku
- Desetljeće domaćeg kratkog filma u Osijeku - u četvrtak počinje 10. Filmska RUNDA!
- GISKO: Predstavljanje knjige "Stani, diši, pusti, pleši" @ Ogranak Retfala
- Humanitarni turnir u beli
- Osijek domaćin sedmog Tehnicooluma – Sajma tehničke kulture i STEM zanimanja [2025.]
- KBC Osijek: Produženo radno vrijeme zavoda za transfuzijsku medicinu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)