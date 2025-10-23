Andrej Plenković

kontinuirano radila

poboljšanju

umjetno dizala

cjelokupni gospodarski rast

s 61 na 78 posto

s 11 na 22 tisuće eura

s 47 na 93 milijarde eura

1250 eura

1050 eura

70 tisuća osoba

Spremni smo, kao i svake godine, usvojiti prateće mjere potpore poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Premijerizjavio je u četvrtak kako je Vlada tijekom proteklih godinanamaterijalnog položaja hrvatskih radnika, istaknuvši pritom rast minimalnih, prosječnih i medijalnih plaća te mirovina.Odgovarajući na novinarski upit o rastu minimalne plaće, premijer je naglasio da Vlada nije „“ plaće, nego je provodila mjere koje su potaknule– od povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti do ulaganja u aktivne mjere zapošljavanja, privlačenja investicija i jačanja položaja Hrvatske unutar Europske unije.Rezultat toga je rast razvijenosti prema kriteriju BDP-a po stanovnikuprosjeka Europske unije, dok je BDP po stanovniku u devet godina porastao, odnosno ukupno, rekao je Plenković.Najavio je da je ambicija Vlade da do kraja trećeg mandata bruto minimalna plaća dosegne oko. Vlada, prema zakonskoj obvezi, do kraja listopada mora donijeti odluku o iznosu minimalne plaće za iduću godinu, a premijer je najavio da će predložiti rast na, bruto.Trenutno minimalnu plaću u Hrvatskoj prima nešto više od, a ona sada iznosi 970 eura.“, dodao je Plenković.