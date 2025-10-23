Minimalna plaća raste na 1050 eura
23.10.2025. 16:36
Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak kako je Vlada tijekom proteklih godina kontinuirano radila na poboljšanju materijalnog položaja hrvatskih radnika, istaknuvši pritom rast minimalnih, prosječnih i medijalnih plaća te mirovina.
Odgovarajući na novinarski upit o rastu minimalne plaće, premijer je naglasio da Vlada nije „umjetno dizala“ plaće, nego je provodila mjere koje su potaknule cjelokupni gospodarski rast – od povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti do ulaganja u aktivne mjere zapošljavanja, privlačenja investicija i jačanja položaja Hrvatske unutar Europske unije.
Rezultat toga je rast razvijenosti prema kriteriju BDP-a po stanovniku s 61 na 78 posto prosjeka Europske unije, dok je BDP po stanovniku u devet godina porastao s 11 na 22 tisuće eura, odnosno ukupno s 47 na 93 milijarde eura, rekao je Plenković.
Najavio je da je ambicija Vlade da do kraja trećeg mandata bruto minimalna plaća dosegne oko 1250 eura. Vlada, prema zakonskoj obvezi, do kraja listopada mora donijeti odluku o iznosu minimalne plaće za iduću godinu, a premijer je najavio da će predložiti rast na 1050 eura, bruto.
Trenutno minimalnu plaću u Hrvatskoj prima nešto više od 70 tisuća osoba, a ona sada iznosi 970 eura.
„Spremni smo, kao i svake godine, usvojiti prateće mjere potpore poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće“, dodao je Plenković.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
