Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak kako je Vlada tijekom proteklih godina kontinuirano radila na poboljšanju materijalnog položaja hrvatskih radnika, istaknuvši pritom rast minimalnih, prosječnih i medijalnih plaća te mirovina.

Odgovarajući na novinarski upit o rastu minimalne plaće, premijer je naglasio da Vlada nije „umjetno dizala“ plaće, nego je provodila mjere koje su potaknule cjelokupni gospodarski rast – od povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti do ulaganja u aktivne mjere zapošljavanja, privlačenja investicija i jačanja položaja Hrvatske unutar Europske unije.

Rezultat toga je rast razvijenosti prema kriteriju BDP-a po stanovniku s 61 na 78 posto prosjeka Europske unije, dok je BDP po stanovniku u devet godina porastao s 11 na 22 tisuće eura, odnosno ukupno s 47 na 93 milijarde eura, rekao je Plenković.

Najavio je da je ambicija Vlade da do kraja trećeg mandata bruto minimalna plaća dosegne oko 1250 eura. Vlada, prema zakonskoj obvezi, do kraja listopada mora donijeti odluku o iznosu minimalne plaće za iduću godinu, a premijer je najavio da će predložiti rast na 1050 eura, bruto.

Trenutno minimalnu plaću u Hrvatskoj prima nešto više od 70 tisuća osoba, a ona sada iznosi 970 eura.

Spremni smo, kao i svake godine, usvojiti prateće mjere potpore poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće“, dodao je Plenković.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...
Jazavičar prelepi ...
U toku je rezervacija ...
Francuski Buldog P...
Odgajivačnica La Casa ...
TAROT
Profesionalni majstori...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:205

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa