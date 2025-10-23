Regionalne koordinacije predsjednika turističkih zajednica Osječko-baranjske županije

Održana je druga sjednica, na kojoj se razgovaralo oza razvoj destinacija u našoj županiji.Poseban fokus bio je naturističkog sektora, pri čemu je Osječko-baranjska županija zabilježilabroja noćenja među svim hrvatskim županijama. Do listopada ove godine ostvareno je više od, što predstavljaukupnih noćenja u 2024. godini.Tijekom sastanka naglašena je iizgradnje većih smještajnih kapaciteta kao ključnog preduvjeta za daljnji razvoj turizma, ali i gospodarstva u cjelini. Također, sudionici su razgovarali o pripremi lokalnih planova upravljanja destinacijama, koji će uskoro biti objavljeni na javno savjetovanje.Sjednici su, uz predsjednike turističkih zajednica i županicu, prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizamte zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, koji su istaknuli važnost koordiniranog pristupa u daljnjem unapređenju turističke ponude i promociji naše županije.