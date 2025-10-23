Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Održana je druga sjednica Regionalne koordinacije predsjednika turističkih zajednica Osječko-baranjske županije, na kojoj se razgovaralo o najnovijim turističkim trendovima i planovima za razvoj destinacija u našoj županiji.

Poseban fokus bio je na rekordnim rezultatima turističkog sektora, pri čemu je Osječko-baranjska županija zabilježila najveći porast broja noćenja među svim hrvatskim županijama. Do listopada ove godine ostvareno je više od 254 tisuće noćenja, što predstavlja 89,93 % ukupnih noćenja u 2024. godini.

Tijekom sastanka naglašena je i važnost izgradnje većih smještajnih kapaciteta kao ključnog preduvjeta za daljnji razvoj turizma, ali i gospodarstva u cjelini. Također, sudionici su razgovarali o pripremi lokalnih planova upravljanja destinacijama, koji će uskoro biti objavljeni na javno savjetovanje.

Sjednici su, uz predsjednike turističkih zajednica i županicu Natašu Tramišak, prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Tatjana Turalija te zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić, koji su istaknuli važnost koordiniranog pristupa u daljnjem unapređenju turističke ponude i promociji naše županije.


Tekst i foto: OBŽ


Objavio: Redakcija 031




