Turizam Osječko-baranjske županije u uzletu: ključni planovi za nove smještajne kapacitete i održivi razvoj
23.10.2025. 12:54
Održana je druga sjednica Regionalne koordinacije predsjednika turističkih zajednica Osječko-baranjske županije, na kojoj se razgovaralo o najnovijim turističkim trendovima i planovima za razvoj destinacija u našoj županiji.
Poseban fokus bio je na rekordnim rezultatima turističkog sektora, pri čemu je Osječko-baranjska županija zabilježila najveći porast broja noćenja među svim hrvatskim županijama. Do listopada ove godine ostvareno je više od 254 tisuće noćenja, što predstavlja 89,93 % ukupnih noćenja u 2024. godini.
Tijekom sastanka naglašena je i važnost izgradnje većih smještajnih kapaciteta kao ključnog preduvjeta za daljnji razvoj turizma, ali i gospodarstva u cjelini. Također, sudionici su razgovarali o pripremi lokalnih planova upravljanja destinacijama, koji će uskoro biti objavljeni na javno savjetovanje.
Sjednici su, uz predsjednike turističkih zajednica i županicu Natašu Tramišak, prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Tatjana Turalija te zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić, koji su istaknuli važnost koordiniranog pristupa u daljnjem unapređenju turističke ponude i promociji naše županije.
Tekst i foto: OBŽ
Poseban fokus bio je na rekordnim rezultatima turističkog sektora, pri čemu je Osječko-baranjska županija zabilježila najveći porast broja noćenja među svim hrvatskim županijama. Do listopada ove godine ostvareno je više od 254 tisuće noćenja, što predstavlja 89,93 % ukupnih noćenja u 2024. godini.
Tijekom sastanka naglašena je i važnost izgradnje većih smještajnih kapaciteta kao ključnog preduvjeta za daljnji razvoj turizma, ali i gospodarstva u cjelini. Također, sudionici su razgovarali o pripremi lokalnih planova upravljanja destinacijama, koji će uskoro biti objavljeni na javno savjetovanje.
Sjednici su, uz predsjednike turističkih zajednica i županicu Natašu Tramišak, prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Tatjana Turalija te zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić, koji su istaknuli važnost koordiniranog pristupa u daljnjem unapređenju turističke ponude i promociji naše županije.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)