Film govori o hrabrosti, dostojanstvu i zajedništvu hrvatskog čovjeka, a prikazat će se upravo u mjesecu kada se sjećamo žrtava Domovinskog rata. To je snažna poruka

Sudjelovanje glumaca poput Tima Rotha i Armanda Assantea doprinijet će da se Osijek pozicionira na svjetskoj filmskoj karti, kao i vidljivosti i turizmu grada

čuva sjećanje

Film izaziva snažne emocije, posebno kod generacija koje su odrastale tijekom rata. On podsjeća na žrtvu, ali i na mogućnost obnove i zajedničkog života. To je poruka nade i vjere u bolju budućnost

zadovoljstvo

Raditi ovako kompleksan igrani film nije jednostavno, a bez pomoći ljudi iz Osijeka, Đakova, Gorjana i cijele Slavonije teško bismo uspjeli. Zahvaljujem našoj županici i gradonačelniku jer bez njihove podrške ovaj film ne bi bio moguć

Hrvatskoj i SAD-u,

dva dobitnika Oscara

svjetska premijera

Ovo je hrvatska priča koja treba krenuti iz hrvatskog srca – iz Slavonije. Film pokazuje tragediju, ali i veličinu hrvatskog naroda koji, unatoč patnji, nije osvetoljubiv. Poruka koju šaljemo svijetu jest da mi gradimo mir,

2.500 mjesta

Vrata dvorane otvaramo u 16 sati, a uz projekciju filma posjetitelje očekuje i posebno uređena fan zona s glumcima te kratki glazbeni program u kojem će nastupiti Miroslav Škoro,

vrhunskom tehnologijom

650.000 eura

Pokazali smo da Osijek može biti destinacija svjetske filmske industrije. Imamo ljude, lokacije i potencijal. Ovaj film je dokaz da se granice mogu prelaziti

Tekst i foto: Osijek.hr

u srijedu je održana konferencija za novinare povodom najave svjetske premijere igranog filma “”, redatelja, nastalog prema istoimenom autobiografskom romanu. Film će svoju svjetsku premijeru imatiu dvorani Gradski vrt, s početkom u 18 sati, a ulaznice su u pretprodaji.Film “260 dana” donosio stradanju hrvatskog naroda tijekom Domovinskog rata, viđenu očima desetogodišnjeg dječaka, te prenosimira i opraštanja.Na konferenciji su, uz redateljai autora romana, sudjelovali i gradonačelnik Osijeka, županica Osječko-baranjske županijete direktor produkcijske tvrtke 260DAYS d.o.o.Gradonačelnik Ivan Radić zahvalio je autorima što su svjetsku premijeru odlučili održati u Osijeku, naglasivši simboliku datuma i mjesta događaja.,” izjavio je gradonačelnik Radić.Dodao je i da će projekt doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti Osijeka.".Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak istaknula je kako film “260 dana” ne samo dana tragična događanja iz Domovinskog rata, nego i potiče na promišljanje o zajedničkoj budućnosti.,” kazala je županica.Redatelj Jakov Sedlar izrazio ješto će svjetska premijera filma biti održana upravo u Osijeku, istaknuvši kako je to bio čin ljubavi, ali i dug prema gradu i županiji koji su pružili veliku podršku projektu.,” rekao je Sedlar.Dodao je i da su dosadašnje reakcije na film, prikazan na nekoliko zatvorenih projekcija u“izvanredne”, te najavio mogućnost snimanja novog filma u Slavoniji iduće godine, u kojem bi trebala glumiti čakAutor romana i producent filma Marijan Gubina naglasio je da je odluka dabude u Osijeku donesena jednoglasno, unatoč interesu inozemnih partnera.” poručio je Gubina.Istaknuo je kako će se premijera održati u sportskoj dvorani s, što je neuobičajen, ali simboličan odabir – pokazuje koliko publika iščekuje film i kolika je podrška domaćoj filmskoj produkciji.Direktor produkcijske kuće Dražen Majstrović otkrio je dodatne detalje o svjetskoj premijeri.” rekao je Majstrović.Projekcija će biti izvedenakorištenom na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu, a film je, prema njegovim riječima, već donio značajnu gospodarsku korist, s procijenjenihuloženih u lokalno gospodarstvo.,” zaključio je Majstrović.