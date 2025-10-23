Film "260 dana" – potresna priča o djetinjstvu u ratu premijerno u Osijeku
23.10.2025. 11:48
U Kulturnom centru Osijek u srijedu je održana konferencija za novinare povodom najave svjetske premijere igranog filma “260 dana”, redatelja Jakova Sedlara, nastalog prema istoimenom autobiografskom romanu Marijana Gubine. Film će svoju svjetsku premijeru imati 2. studenoga u dvorani Gradski vrt, s početkom u 18 sati, a ulaznice su u pretprodaji.
Film “260 dana” donosi potresnu priču o stradanju hrvatskog naroda tijekom Domovinskog rata, viđenu očima desetogodišnjeg dječaka, te prenosi univerzalnu poruku mira i opraštanja.
Na konferenciji su, uz redatelja Jakova Sedlara i autora romana Marijana Gubinu, sudjelovali i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak te direktor produkcijske tvrtke 260DAYS d.o.o. Dražen Majstrović.
Gradonačelnik Ivan Radić zahvalio je autorima što su svjetsku premijeru odlučili održati u Osijeku, naglasivši simboliku datuma i mjesta događaja.
“Film govori o hrabrosti, dostojanstvu i zajedništvu hrvatskog čovjeka, a prikazat će se upravo u mjesecu kada se sjećamo žrtava Domovinskog rata. To je snažna poruka,” izjavio je gradonačelnik Radić.
Dodao je i da će projekt doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti Osijeka.
“Sudjelovanje glumaca poput Tima Rotha i Armanda Assantea doprinijet će da se Osijek pozicionira na svjetskoj filmskoj karti, kao i vidljivosti i turizmu grada".
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak istaknula je kako film “260 dana” ne samo da čuva sjećanje na tragična događanja iz Domovinskog rata, nego i potiče na promišljanje o zajedničkoj budućnosti.
“Film izaziva snažne emocije, posebno kod generacija koje su odrastale tijekom rata. On podsjeća na žrtvu, ali i na mogućnost obnove i zajedničkog života. To je poruka nade i vjere u bolju budućnost,” kazala je županica.
Redatelj Jakov Sedlar izrazio je zadovoljstvo što će svjetska premijera filma biti održana upravo u Osijeku, istaknuvši kako je to bio čin ljubavi, ali i dug prema gradu i županiji koji su pružili veliku podršku projektu.
“Raditi ovako kompleksan igrani film nije jednostavno, a bez pomoći ljudi iz Osijeka, Đakova, Gorjana i cijele Slavonije teško bismo uspjeli. Zahvaljujem našoj županici i gradonačelniku jer bez njihove podrške ovaj film ne bi bio moguć,” rekao je Sedlar.
Dodao je i da su dosadašnje reakcije na film, prikazan na nekoliko zatvorenih projekcija u Hrvatskoj i SAD-u, “izvanredne”, te najavio mogućnost snimanja novog filma u Slavoniji iduće godine, u kojem bi trebala glumiti čak dva dobitnika Oscara.
Autor romana i producent filma Marijan Gubina naglasio je da je odluka da svjetska premijera bude u Osijeku donesena jednoglasno, unatoč interesu inozemnih partnera.
“Ovo je hrvatska priča koja treba krenuti iz hrvatskog srca – iz Slavonije. Film pokazuje tragediju, ali i veličinu hrvatskog naroda koji, unatoč patnji, nije osvetoljubiv. Poruka koju šaljemo svijetu jest da mi gradimo mir,” poručio je Gubina.
Istaknuo je kako će se premijera održati u sportskoj dvorani s 2.500 mjesta, što je neuobičajen, ali simboličan odabir – pokazuje koliko publika iščekuje film i kolika je podrška domaćoj filmskoj produkciji.
Direktor produkcijske kuće Dražen Majstrović otkrio je dodatne detalje o svjetskoj premijeri.
“Vrata dvorane otvaramo u 16 sati, a uz projekciju filma posjetitelje očekuje i posebno uređena fan zona s glumcima te kratki glazbeni program u kojem će nastupiti Miroslav Škoro,” rekao je Majstrović.
Projekcija će biti izvedena vrhunskom tehnologijom korištenom na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu, a film je, prema njegovim riječima, već donio značajnu gospodarsku korist, s procijenjenih 650.000 eura uloženih u lokalno gospodarstvo.
“Pokazali smo da Osijek može biti destinacija svjetske filmske industrije. Imamo ljude, lokacije i potencijal. Ovaj film je dokaz da se granice mogu prelaziti,” zaključio je Majstrović.
Tekst i foto: Osijek.hr
Tekst i foto: Osijek.hr
