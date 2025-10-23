Vikend u Portanovi: Dječja predstava, Spud lega, nagrade i – kraj prometnim gužvama!
23.10.2025. 11:01
Besplatna dječja predstava „Kuhari“ – subota u 11 sati. Smijeh, zabava i puno dobre energije – sve to donosi besplatna dječja predstava „Kuhari“ teatra TO GO, koja se održava u subotu, 25. listopada u 11 sati, na 1. katu ispred Müllera.
Radnja predstave odvija se u užurbanoj kuhinji restorana „Krumpirov pir“, gdje se kuhari nađu pred velikim izazovom – kako zadovoljiti najzahtjevnijeg gurmana na svijetu? Ova interaktivno-edukativna komedija situacije donosi smijeh i zabavu za male i velike, a neobičan dan u kuhinji pretvara se u kazališno iskustvo za pamćenje.
Ulaz je besplatan, a dobro raspoloženje zagarantirano!
SPUD LEGA – otvorenje novog street food koncepta. A kad smo već kod krumpira – stiže prava kulinarska poslastica! U petak u 12 sati ispred Portanove, kod Interspara, otvara se novi gastro hit – SPUD LEGA!
Njihov koncept pretvara “običan” pečeni krumpir u kreativni, zasitni i drugačiji street food zalogaj. U ponudi su krumpiri punjeni grahom, piletinom, svinjetinom i drugim finim kombinacijama koje su već postale totalni hit gdje god su se pojavili. Zbog velikog interesa i redova koji ih prate na svakoj lokaciji, sigurno će brzo osvojiti i Portanovu publiku.
Instagram nagradni natječaj – Jesenski Makeover: Za njega! Nakon makeovera „za nju“, stigao je red i na mušku verziju nagradnog natječaja!
Jesen je pravo vrijeme za novi početak, promjenu stila i svjež izgled – a Portanova vam u tome pomaže uz novi Instagram nagradni natječaj „Jesenski Makeover – Za njega!“ NAGRADA uključuje: Heta poklon bon – 100 €, Polleo Sport poklon bon – 50 € i Springfield poklon bon – 50 €.
Kako sudjelovati? Sve detalje potražite na Instagram profilu Portanove.
Novi kružni tok – kraj gužvama i bolja prometna protočnost. Odlične vijesti za sve posjetitelje Portanove – novi kružni tok na križanju obilaznice i prilazne ceste Portanovi pušten je u promet! Iz Portanove poručuju:
„Pozdravljamo izgradnju novog kružnog toka na lokaciji gdje se do sada stvaralo najviše gužvi. Vjerujemo da će ovaj prometni čvor značajno rasteretiti prilazne ceste i omogućiti bolji protok vozila prema i od Portanove, osobito tijekom vikenda i blagdana kada bilježimo najveći broj posjetitelja.“
Humanitarna subota u Portanovi. Subota u Portanovi i ovog je tjedna u znaku humanosti. Na 2. katu od 16 do 19 sati održava se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek.
Također u subotu, na prizemlju, kod Info pulta od 10 do 13 sati, održava se i poznata akcija „Kad si sladak, nisi svoj“, u sklopu koje posjetitelji mogu besplatno izmjeriti tlak i šećer u krvi uz savjete stručnjaka.
Radno vrijeme u nedjelju. Trgovine u Portanovi ne rade u nedjelju, 26. listopada, ali to ne znači da Portanova miruje! 2. kat Portanove, poznat kao kat zabave, otvoren je i dalje – očekuju vas GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Luckia Casino i restoran Polaris, savršeni za opušten i zabavan završetak tjedna.
Portanova – mjesto dobre zabave, ukusnih zalogaja, humanih priča i jesenskog šarma!
Radnja predstave odvija se u užurbanoj kuhinji restorana „Krumpirov pir“, gdje se kuhari nađu pred velikim izazovom – kako zadovoljiti najzahtjevnijeg gurmana na svijetu? Ova interaktivno-edukativna komedija situacije donosi smijeh i zabavu za male i velike, a neobičan dan u kuhinji pretvara se u kazališno iskustvo za pamćenje.
Ulaz je besplatan, a dobro raspoloženje zagarantirano!
SPUD LEGA – otvorenje novog street food koncepta. A kad smo već kod krumpira – stiže prava kulinarska poslastica! U petak u 12 sati ispred Portanove, kod Interspara, otvara se novi gastro hit – SPUD LEGA!
Njihov koncept pretvara “običan” pečeni krumpir u kreativni, zasitni i drugačiji street food zalogaj. U ponudi su krumpiri punjeni grahom, piletinom, svinjetinom i drugim finim kombinacijama koje su već postale totalni hit gdje god su se pojavili. Zbog velikog interesa i redova koji ih prate na svakoj lokaciji, sigurno će brzo osvojiti i Portanovu publiku.
Instagram nagradni natječaj – Jesenski Makeover: Za njega! Nakon makeovera „za nju“, stigao je red i na mušku verziju nagradnog natječaja!
Jesen je pravo vrijeme za novi početak, promjenu stila i svjež izgled – a Portanova vam u tome pomaže uz novi Instagram nagradni natječaj „Jesenski Makeover – Za njega!“ NAGRADA uključuje: Heta poklon bon – 100 €, Polleo Sport poklon bon – 50 € i Springfield poklon bon – 50 €.
Kako sudjelovati? Sve detalje potražite na Instagram profilu Portanove.
Novi kružni tok – kraj gužvama i bolja prometna protočnost. Odlične vijesti za sve posjetitelje Portanove – novi kružni tok na križanju obilaznice i prilazne ceste Portanovi pušten je u promet! Iz Portanove poručuju:
„Pozdravljamo izgradnju novog kružnog toka na lokaciji gdje se do sada stvaralo najviše gužvi. Vjerujemo da će ovaj prometni čvor značajno rasteretiti prilazne ceste i omogućiti bolji protok vozila prema i od Portanove, osobito tijekom vikenda i blagdana kada bilježimo najveći broj posjetitelja.“
Humanitarna subota u Portanovi. Subota u Portanovi i ovog je tjedna u znaku humanosti. Na 2. katu od 16 do 19 sati održava se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek.
Također u subotu, na prizemlju, kod Info pulta od 10 do 13 sati, održava se i poznata akcija „Kad si sladak, nisi svoj“, u sklopu koje posjetitelji mogu besplatno izmjeriti tlak i šećer u krvi uz savjete stručnjaka.
Radno vrijeme u nedjelju. Trgovine u Portanovi ne rade u nedjelju, 26. listopada, ali to ne znači da Portanova miruje! 2. kat Portanove, poznat kao kat zabave, otvoren je i dalje – očekuju vas GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Luckia Casino i restoran Polaris, savršeni za opušten i zabavan završetak tjedna.
Portanova – mjesto dobre zabave, ukusnih zalogaja, humanih priča i jesenskog šarma!
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)