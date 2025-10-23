Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Iz USKOK-a su izvijestili da su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji.

- Navedene radnje provode se na području Zagreba i Osijeka u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, uhićen je jedan poznati osječki poduzetnik i zagrebački odvjetnik.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Apartmanski komple...
Apartmanski kompleks J...
Potrebne radnice, ...
Potrebne dvije radnice...
Pomeranski Špic. ...
Pomeranac Boo. Vrhuns...
Velski korgi Welsh...
Odgajivacnica Royal Ra...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:192

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa