USKOK: U tijeku uhićenja zbog sumnje na korupciju u Zagrebu i Osijeku
23.10.2025. 8:56
Iz USKOK-a su izvijestili da su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji.
- Navedene radnje provode se na području Zagreba i Osijeka u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju.
Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, uhićen je jedan poznati osječki poduzetnik i zagrebački odvjetnik.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
