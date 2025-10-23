Škola medijske kulture “Dr. Ante Peterlić”

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Branko Hrpka,

Drago mi je što se Škola proširila — dugo je bila na jednom mjestu. S obzirom na interese i broj sudionika, to je odličan način da se filmska kultura širi. Svojevremeno smo imali osječki model, u kojem su u školama postojale filmske družine koje su radile na scenarijima, a profesori hrvatskog jezika vodili su ih uz podršku kinokluba koji je pomagao u snimanju, montaži i svemu ostalom. Taj je model, nažalost, napušten, iako smatram da je bio vrlo uspješan. Vrijeme prolazi, dolaze nove generacije profesora koje će prenositi svoja znanja na učenike. Želim vam puno uspjeha i da se što više obrazujete — a vama, mentorima, savjetujem da djeci dajete što više slobode kako bi razvijala vlastite ideje

Dalija Dozet

Filmska runda počinje danas i jako mi je drago vidjeti toliko poznatih lica, izvrsnih mentora i novih polaznika radionica s kojima ću se tek upoznati. Za desetu Filmsku rundu pripremili smo bogat filmski program s mnogo mladih autora, a proslavit ćemo i rođendan uz projekcije prvih filmova nastalih u sklopu rada novog Kinokluba Osijek. Zahvaljujem Hrvatskom filmskom savezu što već drugu godinu zaredom bira Osijek za održavanje Škole. Vidim da interesa ima i nadam se da se vidimo i sljedeće godine!

David Gašo

Sretan sam što se Škola medijske kulture u Osijeku održava drugu godinu zaredom. Kinoklub Osijek ove godine slavi prvu godinu postojanja — a njegovo smo osnivanje najavili upravo prošle godine, na Školi medijske kulture. Tada nismo mogli znati gdje ćemo danas biti, ali čini mi se da smo na jako dobrom mjestu. U prvih godinu dana održali smo deset aktivnosti — autorske večeri, filmske runde, “Anatomiju filma” i dvije filmske radionice — i svi su programi bili vrlo posjećeni. To pokazuje da u Osijeku postoji snažan interes za film i filmsko stvaralaštvo.

Borko Baraban

Drago nam je što se Škola medijske kulture ponovno vratila u Osijek, jer upravo naša Akademija dijeli slične vrijednosti – spajamo teoriju i praksu, umjetnost i znanost, istraživanje i stvaralaštvo. Kao i Škola, i mi potičemo medijsku pismenost i filmsko stvaralaštvo, pa vjerujem da ćemo i ove godine zajedno stvoriti puno novih ideja, poznanstava i inspiracije.

Josip Miletić

Kreće još jedna Škola medijske kulture — sjajna prilika za druženje, razmjenu iskustava i učenje nečeg novog. Često smo mi, ovdje na istoku Hrvatske, samozatajni i premalo govorimo o svojim uspjesima, no ovo je odlična prilika da ih istaknemo i na njih budemo ponosni. Čast nam je kao Županiji poduprijeti ovakav program i pomoći u motiviranju i uključivanju što više djece u kreativno stvaralaštvo. Želim vam puno uspjeha i brojna filmska ostvarenja!

Sanja Zanki Pejić

Hvala vam na dolasku i prijavama te hvala svima koji su nas i ove godine podržali. Vama, polaznicima, želim predivnu i jedinstvenu Školu — da u pet dana intenzivnog rada što više naučite od svojih mentora i da se puno družite na Filmskoj rundi, jer upravo zato i postojimo. Hvala svima koji nas prate još od Karlovca i koji se s nama druže od kolovoza u ovoj našoj maloj filmskoj karavani koja putuje diljem Hrvatske. To nam je jasan znak da ono što radimo — ima smisla.

Program u Osijeku traje do 26. listopada, a obuhvaća tri specijalizirane radionice koje vode priznati filmski i medijski stručnjaci:

10. izdanje

Školu medijske kulture “Dr. Ante Peterlić”

Hrvatski filmski savez

Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku, Filmskom RUNDOM, Teatrom To Go, Kino klubom Osijek i Video klubom “Mursa”

Tekst i foto: Hrvatski filmski savez

Nakon prošlogodišnjeg uspješnog osječkog izdanja,po drugi put stigla je na istok Hrvatske. Svečano otvorenje održano je u srijedu, 22. listopada, u prostorima, čime je započeo petodnevni program posvećen filmskoj pismenosti i obrazovanju.Okupljenima se na otvaranju obratiopredsjednik Video kluba “Mursa”Riječ je preuzela, osnivačica Filmske RUNDE i Teatra To Go, predsjednik Kino kluba Osijek osvrnuo se na prvih godinu dana djelovanja osječkog kinoklubaizv. prof. dr. sc., prodekan za nastavu i studente Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku naglasio je poveznicu između Akademije i ŠkoleNadovezao se zamjenik osječko-baranjske županiceZa kraj se okupljenima obratila, voditeljica revijskih i obrazovnih programa Hrvatskog filmskog saveza- Radionicu eksperimentalnog filma vodi redatelj Tomislav Šoban,- Radionicu pisanja scenarija vodi redateljica Dalija Dozet,- Radionicu dokumentarnog filma vodi snimatelj Tin Ostrošić.Kroz pet dana polaznici će usvajati teorijska i praktična znanja te stvarati vlastite kratke filmske radove koji će biti predstavljeni na završnoj projekciji u nedjelju.Osim radioničkog dijela, sudionici će posjetiti i Filmsku RUNDU, osječki festival kratkometražnog filma koji ove godine slavi svoje. Uz večernje filmske projekcije i popratne programe, Škola ponovno donosi bogat sadržaj namijenjen svima koji žele produbiti svoje razumijevanje filma — od prosvjetnih djelatnika i studenata do kinoklubaša i filmofila.organizirau suradnji sProgram se održava uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Osječko-baranjske županije, Društva hrvatskih filmskih autora i producenata i Agencije za elektroničke medije.