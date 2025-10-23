Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Kultura
Priznanja u 29 kategorija za vrhunska dostignuća u elektroničkoj glazbi Hrvatske i regije deveti put zaredom dodjeljuje portal Klubska Scena, a projekt realizira udruga Klubska kultura.

Tijekom prednominacijskog ciklusa je od stručnog žirija stiglo 550 prijedloga za ovogodišnje izdanje, od kojih je nešto više od 160 zavrijedilo nominaciju, a među njima se nalaze i tri projekta koja dolaze iz Osječko-baranjske županije.

Za deveto izdanje nagrade Ambasador s područja Osječko-baranjske županije nominirani su: Insolate u kategorijama “DJ godine”, “Album godine” i “Single godine”, Rebel Station Sound System u kategoriji “Sound system godine” i Hush! u kategoriji “Klupska večer godine”.

Glasanje u nagradama publike otvoreno je do 5. studenoga na webu, dok će članovi žirija pobjednike birati u nagradama struke. Kompletnu listu nominiranih možete provjeriti ovdje.

Stručni žiri čine renomirani autori, producenti, promotori, dizajneri, fotografi, novinari, urednici, organizatori i vlasnici klubova koji svojim dugogodišnjim radom aktivno doprinose razvoju scene. Popis članova je javan te će se objaviti na dodjeli.

Laureati devetog izdanja Ambasadora bit će otkriveni na dodjeli nagrade u srijedu, 19. studenoga u zagrebačkom klubu Boogaloo, što označava simboličan povratak korijenima i slavlje clubbinga u prostoru koji je obilježio brojne generacije poklonika elektroničke glazbe.

Više o Ambasadoru
Pokrenut 2016. godine, Ambasador je prva i jedina nezavisna glazbena nagrada elektroničke glazbe koja okuplja i povezuje cijelu industriju Hrvatske i regije. Služi kao platforma za valorizaciju, suradnju, razmjenu ideja i afirmaciju elektroničke glazbe kao važnog segmenta kulturnih i kreativnih industrija. Nagrada se dodjeljuje autorima, izvođačima, festivalima, klubovima, radijskim emisijama, organizatorima, novim nadama scene…

Svojim dugogodišnjim djelovanjem projekt motivira stvaralaštvo, potiče profesionalizaciju scene i gradi mostove između generacija.

Projekt sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija RH i Gizeh.






Tekst: Toni Jurić


Objavio: Redakcija 031




