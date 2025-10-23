Servisne informacije [23. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
23.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno te vjetrovito. Mjestimice kiša i pljuskovi, uglavnom navečer praćeni grmljavinom, a osobito će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj lokalno biti i obilne oborine. Jutarnja temperatura do 14°C, a dnevna do 24°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 14:00 sati - Ulica brijestova 1-13 nep, Ulica dudova 12-26 par, 5-19 nep, Ulica jasena 10-16 par, Ulica kestenova 2-8 par
od 12:00 do 13:00 sati - Eugena Kumičića 2-10 par, 1-9 nep, Krstova ulica 74-152 par, 97-121 nep, Mostarska 2-120 par, 1-39 nep, 171, 171/a, 173-175 nep, 175/a, 175/b, 175/c, 177/a, 179, 179/a, 181, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 2, 2/a, 4-20 par, 1, 1/a, 3, 3/a, 5, Vjenceslava Novaka 2-10 par, 1-9 nep, Zeleno polje 39/a, 39/b, 39/c, 39/d, 39/e
Dalj
od 8:30 do 11:30 sati - Hrvatske Republike 6-28 par, 1, 7-13 nep, Kardinala Alojzija Stepinca 30-34 par, Zagrebačka 1, 7-19 nep, Šetalište Josipa Kemenji - Joce 2, 1
od 11:30 do 13:30 sati - Bana Josipa Jelačića 74-126/a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-26.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [23.-29.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Pravni fakultet Osijek: 7. regionalni tjedan Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON) [program, 2025.]
- 5. PUnKt – međunarodni intermedijalni festival književnosti [program, 2025.]
- Drugo izdanje Škole medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" u Osijeku
- PTF: Mjesec fermentiranih superbobica - predavanje i radionica
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Predstavljanje knjige autora Tomislava Birtića "Glagoljica prije Ćirila i Metoda"
- Desetljeće domaćeg kratkog filma u Osijeku - u četvrtak počinje 10. Filmska RUNDA!
