Vijesti::Communis
Državni inspektorat izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom BIOVEGA d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod Đumbir u prahu Lebensbaum 40g, LOT broja L102516, najbolje upotrijebiti do 31.12.2027., zbog moguće prisutnosti teškog metala olova.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006

Iz trgovine pozivaju kupce da proizvod vrate u najbližu bio&bio trgovinu, gdje će im biti osiguran povrat novaca ili zamjenski proizvod.

Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Njemačka
Maloprodaja: BIOVEGA d.o.o., Zagreb


