Državni inspektorat

Đumbir u prahu Lebensbaum 40g

teškog metala olova

nije u skladu

povrat novaca ili zamjenski proizvod

Podaci o proizvodu:

izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom BIOVEGA d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod, LOT broja L102516, najbolje upotrijebiti do 31.12.2027., zbog moguće prisutnostiProizvods Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006Iz trgovine pozivaju kupce da proizvod vrate u najbližu bio&bio trgovinu, gdje će im biti osiguranProizvođač: Ulrich Walter GmbH, Diepholz, NjemačkaMaloprodaja: BIOVEGA d.o.o., Zagreb