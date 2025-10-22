Pazite što kupujete: Đumbir u prahu povučen zbog mogućeg olova!
22.10.2025. 13:49
Državni inspektorat izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom BIOVEGA d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod Đumbir u prahu Lebensbaum 40g, LOT broja L102516, najbolje upotrijebiti do 31.12.2027., zbog moguće prisutnosti teškog metala olova.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006
Iz trgovine pozivaju kupce da proizvod vrate u najbližu bio&bio trgovinu, gdje će im biti osiguran povrat novaca ili zamjenski proizvod.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Njemačka
Maloprodaja: BIOVEGA d.o.o., Zagreb
