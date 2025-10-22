SMS porukama

Foto: Pexels.com/Ilustracija

ponovno se širikoja poziva primatelja poruke naputem poveznice. U pitanju je lažno predstavljanje uimete pozivaju sve koji su primili sumnjivu poruku da jete dapoveznice navedene u njoj jer riskiraju krađu novčanih sredstava.Lažne obavijesti mogu se prepoznati po(službena domena Hrvatske pošte je),te nejasnoj poveznici na kojoj se od primatelja u pravilubroja bankovne kartice i CVC/CVV broj. Samo jedan od navedenih elemenata dovoljan je kako bi se osporila valjanost poruke.Službene obavijesti Hrvatske pošte sadrže broj pošiljke koji se može provjeriti u sustavu za praćenje pošiljaka -. Ako ste primili lažni SMS u istom periodu kada očekujete pošiljku, u pitanju je. Jedino primatelj ili pošiljatelj pošiljke mogu saznati osnovne podatke o pošiljci uz pomoć sustava za praćenje i to ako raspolažu brojem pošiljke, odnosno ako je za pošiljku odabrana usluga praćenja.Ključno je napomenuti da je plaćanje ili provođenje bilo koje druge transakcije u Hrvatskoj pošti za dostavu paketa/pošiljaka moguće samo i jedino poštaru na dostavi, u poštanskom uredu ili na paketomatu. Hrvatska pošta od korisnika SMS-om nikadadodatno plaćanje."Korisnicima savjetujemo da se jave policiji ako su bili žrtva internetske prijevare, a najbolja prevencija svakako je obraćanje pozornosti na detalje u poruci", navode iz Pošte u priopćenju.