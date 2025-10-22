Hrvatska pošta ponovno upozorava: "Ne nasjedajte na prijevaru! Hrvatska pošta SMS-om ne traži novac"
22.10.2025. 13:05
SMS porukama ponovno se širi lažna obavijest koja poziva primatelja poruke na ažuriranje podataka o paketu putem poveznice. U pitanju je lažno predstavljanje uime Hrvatske pošte te pozivaju sve koji su primili sumnjivu poruku da je ignoriraju te da ne slijede poveznice navedene u njoj jer riskiraju krađu novčanih sredstava.
Lažne obavijesti mogu se prepoznati po sumnjivoj adresi (službena domena Hrvatske pošte je posta.hr), gramatičkim pogreškama te nejasnoj poveznici na kojoj se od primatelja u pravilu traži unos broja bankovne kartice i CVC/CVV broj. Samo jedan od navedenih elemenata dovoljan je kako bi se osporila valjanost poruke.
Službene obavijesti Hrvatske pošte sadrže broj pošiljke koji se može provjeriti u sustavu za praćenje pošiljaka - posiljka.posta.hr. Ako ste primili lažni SMS u istom periodu kada očekujete pošiljku, u pitanju je slučajnost. Jedino primatelj ili pošiljatelj pošiljke mogu saznati osnovne podatke o pošiljci uz pomoć sustava za praćenje i to ako raspolažu brojem pošiljke, odnosno ako je za pošiljku odabrana usluga praćenja.
Ključno je napomenuti da je plaćanje ili provođenje bilo koje druge transakcije u Hrvatskoj pošti za dostavu paketa/pošiljaka moguće samo i jedino poštaru na dostavi, u poštanskom uredu ili na paketomatu. Hrvatska pošta od korisnika SMS-om nikada neće tražiti dodatno plaćanje.
"Korisnicima savjetujemo da se jave policiji ako su bili žrtva internetske prijevare, a najbolja prevencija svakako je obraćanje pozornosti na detalje u poruci", navode iz Pošte u priopćenju.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)