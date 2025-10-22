Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U nadzoru prometa jučer u 23.45 sati u Osijeku zatečen je 19-godišnji vozač neregistriranog osobnog automobila, koji je upravljao navedenim vozilom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih devet negativnih prekršajnih bodova, izvijestili su iz policije.

Vozač je uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

On će danas bit priveden na sud uz optužni prijedlog u kojemu će sudu biti predloženo da se okrivljeniku odredi kazna zatvora u trajanju od 15 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci te da mu se trajno oduzme vozilo.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




