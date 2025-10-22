Kanižlićevoj ulici

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

u Osijeku jučer u 15.25 sati dogodila, i to kada je 63-godišnji vozač koji je upravljao je, a dakretanja vozila gustoći prometa, udario u stražnji dio osobnog automobila koji je u tom trenutku bio zaustavljen na kolniku zbog kolone vozila ispred sebe. Od siline udara osobni automobilje unaprijed u osobni automobil koji se u tom trenutku nalazio zaustavljen ispred njega u koloni vozila. Od siline udara i ovaj osobni automobil odbačen je unaprijed te je prednjim dijelom udario u zadnji dio osobnog automobila koji se nalazio zaustavljen ispred njega, izvijestili su iz policije.U prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovalo, tri osobe su lakše ozlijeđene.Provedenim očevidom utvrđeno da 63-godišnji vozač sudjelovao u prometu na cesti za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena koncentracija alkohola odi za vrijeme dok mu je vozačka dozvolazbog prikupljenih 18 negativnih bodova.Također je utvrđeno da je upravljao teretnim automobilom kome jeprometne dozvole više od 15 dana.Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola protiv njega slijedi prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i novih šest negativnih prekršajnih bodova.Zbog upravljanja vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog prikupljenih negativnih bodova slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od, zaštitna mjeraupravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca. Zbog isteka prometne dozvole na vozilu kojim je upravljao, slijedi mu i Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura.Zbog narušenog zdravstvenog stanja i kroničnih bolesti 63-godišnji vozač je zadržan una daljnjem liječenju.