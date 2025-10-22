Buli, pas carinika, "nanjušio" više od 12 tisuća eura u teretnom vozilu na Erdutu
22.10.2025. 10:31
Jučer su ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Osijek su na graničnom prijelazu Erdut spriječili nezakonit unos 10.520,00 CHF i 940,00 EUR. Navedeni iznos preračunat je u eure te iznosi ukupno 12.337,58 €. Uporabom službenog psa Buli za detekciju novca, duhana i duhanskih proizvoda izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije te je u području kabine između sjedala vozača i suvozača u ručnoj torbici pronađen neprijavljen novac, izvijestili su iz Carinske uprave.
Zbog počinjenja prekršaja vozaču je izdan Prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 €. Okrivljeni je platio 2/3 kazne u iznosu od 2.000,00 €.
Foto: Carinska uprava
