Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Osijek

graničnom prijelazu Erdut

10.520,00 CHF i 940,00 EUR

Buli

neprijavljen novac

Prekršajni nalog i izrečena novčana kazna

3.000,00 €

2.000,00 €

Foto: Carinska uprava

Jučer su ovlašteni carinski službenicisu naspriječili nezakonit unos. Navedeni iznos preračunat je u eure te iznosi ukupno 12.337,58 €. Uporabom službenog psaza detekciju novca, duhana i duhanskih proizvoda izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije te je u području kabine između sjedala vozača i suvozača u ručnoj torbici pronađen, izvijestili su iz Carinske uprave.Zbog počinjenja prekršaja vozaču je izdanu iznosu od. Okrivljeni je platio 2/3 kazne u iznosu od