Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Jučer su ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Osijek su na graničnom prijelazu Erdut spriječili nezakonit unos 10.520,00 CHF i 940,00 EUR. Navedeni iznos preračunat je u eure te iznosi ukupno 12.337,58 €. Uporabom službenog psa Buli za detekciju novca, duhana i duhanskih proizvoda izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije te je u području kabine između sjedala vozača i suvozača u ručnoj torbici pronađen neprijavljen novac, izvijestili su iz Carinske uprave.

Zbog počinjenja prekršaja vozaču je izdan Prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 €. Okrivljeni je platio 2/3 kazne u iznosu od 2.000,00 €.


Foto: Carinska uprava


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

apartmani zagreb...
Kratkorocni najam apar...
Egzotični Francusk...
Nudimo Vam tri prelepe...
Francuski Buldog. ...
Odgajivačnica La Casa ...
Pit Bull terijer p...
Registrovana odgajivac...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:213

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa