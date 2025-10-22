Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Ministarstvo gospodarstva izvijestilo je da je u Narodnim novinama objavljena Vladina odluka o prodajnim objektima koji mogu obavljati djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na blagdan Svi sveti.

Prema odluci, na dan blagdana moći će raditi specijalizirane prodavaonice te oblici prodaje izvan prodavaonica — poput klupa, štandova i sličnih prodajnih mjesta — kako bi se potrošačima omogućila nabava tradicionalnih prigodnih proizvoda.

Tako će i ove godine biti dopuštena prodaja cvijeća, cvjetnih aranžmana, vijenaca, svijeća, lampaša te drugih pratećih artikala poput vaza, spužvi i ukrasa. Time se, ističu iz Vlade, nastavlja praksa omogućavanja opskrbe građana uoči blagdana koji je tradicionalno posvećen obilasku groblja i sjećanju na pokojne.

U odluci se naglašava kako nije dopušteno obavljanje trgovine na blagdan Svih svetih u prodajnim objektima koji nisu posebno određeni ovom odlukom.

"Sukladno članku 66. stavku 2. Zakona o trgovini inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, obavljaju tržišni inspektori tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom", kažu iz Ministarstva gospodarstva.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Kožna torbica
Nekorištena kožna žens...
Pomeranski Špic. ...
Pomeranac Boo stenci n...
Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:223

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa