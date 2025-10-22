Ministarstvo gospodarstva

Vladina odluka

specijalizirane prodavaonice

klupa, štandova i sličnih prodajnih mjesta

dopuštena

nije dopušteno

Sukladno članku 66. stavku 2. Zakona o trgovini inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, obavljaju tržišni inspektori tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom

izvijestilo je da je u Narodnim novinama objavljenao prodajnim objektima koji mogu obavljati djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na blagdan Svi sveti.Prema odluci, na dan blagdana moći će raditite oblici prodaje izvan prodavaonica — poput— kako bi se potrošačima omogućila nabava tradicionalnih prigodnih proizvoda.Tako će i ove godine bitiprodaja cvijeća, cvjetnih aranžmana, vijenaca, svijeća, lampaša te drugih pratećih artikala poput vaza, spužvi i ukrasa. Time se, ističu iz Vlade, nastavlja praksa omogućavanja opskrbe građana uoči blagdana koji je tradicionalno posvećen obilasku groblja i sjećanju na pokojne.U odluci se naglašava kakoobavljanje trgovine na blagdan Svih svetih u prodajnim objektima koji nisu posebno određeni ovom odlukom.", kažu iz Ministarstva gospodarstva.