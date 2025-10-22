Objavljena odluka o radu na Svi svete
22.10.2025. 10:58
Ministarstvo gospodarstva izvijestilo je da je u Narodnim novinama objavljena Vladina odluka o prodajnim objektima koji mogu obavljati djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na blagdan Svi sveti.
Prema odluci, na dan blagdana moći će raditi specijalizirane prodavaonice te oblici prodaje izvan prodavaonica — poput klupa, štandova i sličnih prodajnih mjesta — kako bi se potrošačima omogućila nabava tradicionalnih prigodnih proizvoda.
Tako će i ove godine biti dopuštena prodaja cvijeća, cvjetnih aranžmana, vijenaca, svijeća, lampaša te drugih pratećih artikala poput vaza, spužvi i ukrasa. Time se, ističu iz Vlade, nastavlja praksa omogućavanja opskrbe građana uoči blagdana koji je tradicionalno posvećen obilasku groblja i sjećanju na pokojne.
U odluci se naglašava kako nije dopušteno obavljanje trgovine na blagdan Svih svetih u prodajnim objektima koji nisu posebno određeni ovom odlukom.
"Sukladno članku 66. stavku 2. Zakona o trgovini inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, obavljaju tržišni inspektori tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom", kažu iz Ministarstva gospodarstva.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Prema odluci, na dan blagdana moći će raditi specijalizirane prodavaonice te oblici prodaje izvan prodavaonica — poput klupa, štandova i sličnih prodajnih mjesta — kako bi se potrošačima omogućila nabava tradicionalnih prigodnih proizvoda.
Tako će i ove godine biti dopuštena prodaja cvijeća, cvjetnih aranžmana, vijenaca, svijeća, lampaša te drugih pratećih artikala poput vaza, spužvi i ukrasa. Time se, ističu iz Vlade, nastavlja praksa omogućavanja opskrbe građana uoči blagdana koji je tradicionalno posvećen obilasku groblja i sjećanju na pokojne.
U odluci se naglašava kako nije dopušteno obavljanje trgovine na blagdan Svih svetih u prodajnim objektima koji nisu posebno određeni ovom odlukom.
"Sukladno članku 66. stavku 2. Zakona o trgovini inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, obavljaju tržišni inspektori tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom", kažu iz Ministarstva gospodarstva.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)