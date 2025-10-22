Premijer odbio zahtjev HUP-a: Minimalna plaća raste prema planu
22.10.2025. 10:20
HUP je u ponedjeljak uputio apel Vladi da u 2026. ne povećava minimalac kako bi očuvali radna mjesta i obuzdali inflaciju.
No, predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u utorak da Vlada neće odgoditi planirano povećanje minimalne plaće za 2026. godinu, unatoč zahtjevu Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Naglasio je kako su dobiti kompanija od 2016. godine porasle dvostruko, osobito u sektorima koji imaju svakodnevnu potrošnju građana. Prema nedavnoj anketi, Vladino planirano povećanje minimalne bruto plaće s 970 na 1.250 eura do 2028. godine
„Čuli smo tu poruku. Neće se odgodit. Oni koji generiraju inflaciju s ovolikim prihodima i dobitima hoće da se zaustavimo na tome da postupno i još uz posebne mjere onim sektorima gdje stvarno postoje ljudi koji rade za minimalnu plaću – da ih ne dižemo uopće ili da ih dižemo neznatno. To se neće dogoditi“, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, komentirajući apel HUP-a.
Hrvatska udruga poslodavaca dan ranije je pozvala Vladu da odustane od povećanja minimalne plaće iduće godine, upozoravajući da bi takva odluka mogla ugroziti radna mjesta u industriji. Poslodavci su poručili kako bi odgoda omogućila industriji da obnovi investicije i povrati izgubljenu konkurentnost.
Plenković je pojasnio da će konačnu odluku o visini minimalne plaće donijeti povjerenstvo kojim upravlja Ministarstvo rada, a u kojem sudjeluju sindikati, poslodavci, stručnjaci i profesori.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
