Čuli smo tu poruku. Neće se odgodit. Oni koji generiraju inflaciju s ovolikim prihodima i dobitima hoće da se zaustavimo na tome da postupno i još uz posebne mjere onim sektorima gdje stvarno postoje ljudi koji rade za minimalnu plaću – da ih ne dižemo uopće ili da ih dižemo neznatno. To se neće dogoditi

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

je u ponedjeljak uputioda u 2026.minimalac kako bi očuvali radna mjesta i obuzdali inflaciju.No, predsjednik Vladeporučio je u utorak da Vladaplaniranoza 2026. godinu, unatoč zahtjevu(HUP). Naglasio je kako su dobiti kompanija od 2016. godine porasle dvostruko, osobito u sektorima koji imaju svakodnevnu potrošnju građana. Prema nedavnoj anketi, Vladino planirano povećanje minimalne bruto plaće snado 2028. godine“, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, komentirajući apel HUP-a.dan ranije je pozvala Vladu daminimalne plaće iduće godine, upozoravajući da bi takva odluka moglau industriji. Poslodavci su poručili kako bi odgoda omogućila industriji da obnovi investicije i povrati izgubljenu konkurentnost.Plenković je pojasnio da će konačnu odluku o visini minimalne plaće donijeti povjerenstvo kojim upravlja, a u kojem sudjeluju sindikati, poslodavci, stručnjaci i profesori.