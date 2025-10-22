Kome će Božić biti bogatiji: Državne tvrtke dijele od 160 do 350 eura
22.10.2025. 8:41
Do Božića je ostalo još malo, a dok su Slovenci ove godine uveli obveznu božićnicu od 639 eura za sve zaposlene, u Hrvatskoj se visina prigodnih nagrada i dalje razlikuje od tvrtke do tvrtke.
Prema podacima koje je objavio Net.hr, najviše će ove zime dobiti zaposlenici FINE i JANAFA – po 350 eura. JANAF je pritom blago povećao iznos u odnosu na prošlu godinu, kada su radnici dobili 331,81 euro.
Hrvatske ceste su među rijetkima koji su također povećali iznos: s prošlogodišnjih 150 eura na 250 eura. Toliko će dobiti i zaposlenici Jadrolinije te HŽ Infrastrukture, koja je za božićnice predvidjela ukupno 1,3 milijuna eura.
Radnici Hrvatskih autocesta dobit će 200 eura, dok Hrvatska narodna banka planira isplatiti 160 eura po zaposleniku.
U Hrvatskoj pošti i Croatia Airlinesu odluka o iznosu božićnice još nije donesena.
Kako se prosinac približava, ostaje vidjeti hoće li još neka državna ili privatna poduzeća odlučiti povećati iznose kako bi svojim zaposlenicima barem djelomično ublažila troškove blagdana.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
