Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 21°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 12:00 sati - Cvjetna 1-33 nep, Vinogradska 46-74 par

Dalj
od 9:00 do 14:00 sati - Antuna Mihaljeva 2-38 par, 1-37 nep, Boška Paradžika 1-13 nep, Braće Radića 4-18 par, 1-23, Daria Dujmovića 6-38 par, 1-17 nep, 33, Hrvatske Republike 36-96 par, 102/a, 104, 15-117 nep, 121, Hrvatskih gardista 26-38, 19-39 nep, Hrvatskih žrtava Domovinskog rata 2-14 par, 3-13 nep, Ivana Mažuranića 2-20 par, 1, 1/a, 7, 7/a, 19, Josipa Astaloša 2-106 par, 1-103 nep, 105/a, 105/b, Josipa Jurja Strossmayera 4, Josipa Kozarca 2, 6-10 par, 20, 3-5 nep, 9-13 nep, 19-21 nep, Kardinala Alojzija Stepinca39-41 nep, Matije Gupca 2-32 par, 1-35 nep, 35/a, Mije Džanka - baje 2-24 par, 28, 1/a, 5-59 nep, 63, Mladena Palinkaša 6/b, 16, 1, 5, Petra Kovčalije Pere 64, 68-72 par, 76-78 par, 3-101 nep, Planinska 30-96 par, 25-77 nep, 85, Ruđera Boškovića2-8 par,8/a, 10, 3-13 nep, Slavka Putnika 2-10 par, 14-20 par, 1, 1/a, 3-13 nep, Stanislava Guljaševića 2-10 par, Tina Ujevića 1/a, 1/d, Zdravka Kovčalije 2-22 par, 1-25 nep, Đure Butorca 4-28 par,1-7 nep, 11, Šetalište Josipa Kemenji - Joce 4-62 par, 3-55 nep

Višnjevac
od 8:30 do 13:30 sati - A. Gustava Matoša 2, 6-8 par, 12, 12/a, 16-20 par, 1-7 nep, 11-17 nep, 17/a, 19-27 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina
od 11:00 do 15:00 sati - G.Č. Retfala, M.O. Višnjevac, M.O. Josipovac

M.O. Tenja
od 11:00 do 14:00 sati - Ulica braće Radić, Ulica Hanibala Lucića, Ulica Mihajla Pupina, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Nikole Tesle, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Vjekoslava Hengla

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-26.10.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Pravni fakultet Osijek: 7. regionalni tjedan Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON) [program, 2025.]
- Arheološki muzej Osijek: Koncert "Oda domovini"
- 5. PUnKt – međunarodni intermedijalni festival književnosti [program, 2025.]
- Drugo izdanje Škole medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" u Osijeku
- Radionica "Pričom do promišljanja"
- FFOS: Dan karijera [program, 2025.]



