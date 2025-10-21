Nataša Tramišak

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Darda za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Presing d.o.o. iz Osijeka

Josip Grubišić

1.448.666,63 eura

577,62 m²

Projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Darda financira se iz NPOO-a, odnosno sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije. To je jedan od 19 projekata koje provodi Osječko-baranjska županija kako bi se osigurali infrastrukturni preduvjeti u školama za uvođenje jednosmjenske nastave, odnosno cjelodnevne škole diljem županije. Već je odobreno 11 projekata, u pet ih je započela realizacija, a Darda je šesti projekt. Doista se radujemo ovim ulaganjima, kao i onima planiranima u sljedeće dvije godine

Nataša Tramišak

70 milijuna eura

Ovim projektom osigurava se snažan investicijski val u području obrazovanja i osnovnog školstva na cijelom našem području. Kada govorimo o desetogodišnjem razdoblju dogradnje i izgradnje dodatnih školskih zgrada, a pritom pribrojimo i ulaganja koja je Osječko-baranjska županija imala u posljednjih sedam do osam godina, možemo govoriti o najvećem investicijskom ciklusu dosad u osnovnom i srednjem školstvu. Nedavno smo završili izgradnju I. gimnazije u Osijeku, projekta vrijednog 16 milijuna eura, a u razdoblju od 2018. do 2022. godine provedena je energetska obnova osnovnih i srednjih škola u vrijednosti od oko 26 milijuna eura. Kada tome dodamo i ulaganja u investicijsko održavanje, riječ je o gotovo 150 milijuna eura. To jasno pokazuje koliku pozornost posvećujemo ulaganjima u našu djecu i mlade, posebno u sustavu obrazovanja. Ova će škola biti dograđena s 577 kvadrata, odnosno s šest dodatnih učionica, knjižnicom i ostalim sadržajima potrebnima kako bi učenici ove škole imali bolje i kvalitetnije uvjete za rad

Anto Vukoja

Ovo smo čekali godinama. Ujedno, ovo predstavlja nastavak infrastrukturnih radova - od uređenja centra i cijele Ulice žrtava Domovinskog rata do osnovne škole, sportske dvorane i dječjih vrtića. Iskreno hvala na svemu. To je značajan iznos za Općinu Darda – rekao je Vukoja te dodao kako završava uređenje Ulice žrtava Domovinskog rata, a svečano otvorenje moglo bi se održati za petnaestak dana. Vrijednost tih radova iznosi 1,6 milijuna eura.

Nataša Mumlek,

prekrasnoj inicijativi i projektu koji će učenicima i učiteljima osigurati moderan, nov i adekvatan prostor za sve aktivnosti i projekte kojima se bave

Tekst i foto: OBŽ

Županicadanas (21. listopada 2025. godine) potpisala je ugovor s izabranim izvođačem radova za projekt „“. Nakon provedenog postupka javne nabave, odabrana je tvrtka, čiji je direktorpotpisao ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od. Površina dogradnje škole iznosi, a nakon realizacije projekta škola i sportska dvorana imat će ukupnu površinu od 5.231,82 m², s ukupno 23 učionice.– izjavila je županicaprilikom potpisivanja ugovora.Naglasila je kako ukupna vrijednost ulaganja u stvaranje preduvjeta za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu iznosi gotovo– poručila je županica.Općinski načelnikzahvalio je Osječko-baranjskoj županiji i županici na - kako je rekao - doista vrijednom projektu, ali i na ostalim projektima: –Ravnateljica OŠ Darda,također je zahvalila županici i Županiji na "". Škola trenutno ima 370 učenika, a zbog nedostatka učionica nastava se odvija u dvije smjene.