Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj u kolovozu 2025. iznosila je, što je 0,6 posto više nominalno i 0,5 posto više realno nego u srpnju. U odnosu na kolovoz prošle godine, plaća je porasla za 9,2 posto nominalno, odnosno 4,9 posto realno.Prosječna bruto plaća u kolovozu dosegnula je, što je 0,8 posto više nego u srpnju, a 9,6 posto više nego u istom mjesecu 2024.Najvišu prosječnu neto plaću ostvarili su zaposlenici u– 2.430 eura, dok je najniža zabilježena u– 918 eura. Kada je riječ o bruto iznosima, te djelatnosti predvode s 3.557 eura odnosno 1.202 eura.U prvih osam mjeseci 2025. prosječna neto plaća iznosila je, što je 10,1 posto više nominalno, a 6,2 posto realno nego u istom razdoblju 2024. Prosječna bruto plaća u tom je razdoblju bila, uz rast od 10,8 posto nominalno i 6,8 posto realno.U kolovozu je zabilježeno, što je 8,8 posto manje nego u srpnju. Najviše ih je bilo u vodenom prijevozu i pomoćnim uslugama u rudarstvu (178 sati), a najmanje u promidžbi i istraživanju tržišta (149 sati).Prosječna neto satnica iznosila ješto je 9,2 posto više nego u srpnju i 14,1 posto više nego godinu ranije. Bruto satnica porasla je na, uz godišnji rast od 14,5 posto.Medijalna neto plaća u kolovozu iznosila je, dok je medijalna bruto plaća bila– obje su nešto niže nego u srpnju, ali više nego u istom mjesecu lani (za 9,8, odnosno 10,1 posto).