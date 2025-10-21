Hrvati u kolovozu zarađivali prosječno 1.446 eura: najveće plaće u zračnom prijevozu, najmanje u tekstilu
21.10.2025. 17:55
Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj u kolovozu 2025. iznosila je 1.446 eura, što je 0,6 posto više nominalno i 0,5 posto više realno nego u srpnju. U odnosu na kolovoz prošle godine, plaća je porasla za 9,2 posto nominalno, odnosno 4,9 posto realno.
Prosječna bruto plaća u kolovozu dosegnula je 2.015 eura, što je 0,8 posto više nego u srpnju, a 9,6 posto više nego u istom mjesecu 2024.
Najvišu prosječnu neto plaću ostvarili su zaposlenici u zračnom prijevozu – 2.430 eura, dok je najniža zabilježena u proizvodnji odjeće – 918 eura. Kada je riječ o bruto iznosima, te djelatnosti predvode s 3.557 eura odnosno 1.202 eura.
U prvih osam mjeseci 2025. prosječna neto plaća iznosila je 1.434 eura, što je 10,1 posto više nominalno, a 6,2 posto realno nego u istom razdoblju 2024. Prosječna bruto plaća u tom je razdoblju bila 1.993 eura, uz rast od 10,8 posto nominalno i 6,8 posto realno.
U kolovozu je zabilježeno 166 plaćenih sati, što je 8,8 posto manje nego u srpnju. Najviše ih je bilo u vodenom prijevozu i pomoćnim uslugama u rudarstvu (178 sati), a najmanje u promidžbi i istraživanju tržišta (149 sati).
Prosječna neto satnica iznosila je 8,43 eura, što je 9,2 posto više nego u srpnju i 14,1 posto više nego godinu ranije. Bruto satnica porasla je na 11,75 eura, uz godišnji rast od 14,5 posto.
Medijalna neto plaća u kolovozu iznosila je 1.245 eura, dok je medijalna bruto plaća bila 1.700 eura – obje su nešto niže nego u srpnju, ali više nego u istom mjesecu lani (za 9,8, odnosno 10,1 posto).
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
