Foto: Osijek031.com/Ilustracija

od jučer su uveledrvne građe, koje će porasti od minimalnih, ovisno o vrsti proizvoda, priopćili su iz te državne kompanije.Kako navode, odluka je donesena nakon analize tržišnih kretanja u Hrvatskoj i regiji te u skladu s aktualnim gospodarskim okolnostima.– navode iz Hrvatskih šuma.Unatoč povećanju cijena, ističu kako će građanima i dalje bitiod 20 posto na ogrjevno drvo, čime žele ublažiti utjecaj poskupljenja i zadržati pristupačan izvor energije za grijanje.Iz Hrvatskih šuma poručuju kako će i dalje voditi „“ koja uzima u obzir potrebe drvoprerađivačke industrije i građana, ali i osigurava održivo gospodarenje nacionalnim šumskim resursima.– stoji u priopćenju.Predsjednik Uprave Hrvatskih šumanaglašava kako odluka nije donesena ishitreno.– rekao je Dujić.