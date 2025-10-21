Korekcija cijena u Hrvatskim šumama: poskupljuje drvo, ogrjev za građane uz popust
21.10.2025. 12:00
Hrvatske šume d.o.o. od jučer su uvele korekciju cijena drvne građe, koje će porasti od minimalnih četiri do maksimalnih 12 posto, ovisno o vrsti proizvoda, priopćili su iz te državne kompanije.
Kako navode, odluka je donesena nakon analize tržišnih kretanja u Hrvatskoj i regiji te u skladu s aktualnim gospodarskim okolnostima.
– Ova odluka donesena je s ciljem održavanja stabilnosti poslovanja, očuvanja šuma i osiguranja dugoročne održivosti šumskog gospodarstva Republike Hrvatske. Analize su pokazale da su cijene drvnih sortimenata u Hrvatskoj među najnižima u regiji, što u trenutačnim gospodarskim okolnostima – obilježenima porastom troškova rada, inflacijom i rastom cijena energenata i materijala, više nije održivo bez manjih prilagodbi – navode iz Hrvatskih šuma.
Unatoč povećanju cijena, ističu kako će građanima i dalje biti dostupan popust od 20 posto na ogrjevno drvo, čime žele ublažiti utjecaj poskupljenja i zadržati pristupačan izvor energije za grijanje.
Iz Hrvatskih šuma poručuju kako će i dalje voditi „odgovornu cjenovnu politiku“ koja uzima u obzir potrebe drvoprerađivačke industrije i građana, ali i osigurava održivo gospodarenje nacionalnim šumskim resursima.
– Cilj ove mjere nije stvaranje dodatnog pritiska na drvnu industriju, nego uspostava realnih tržišnih odnosa koji će omogućiti nastavak ulaganja u obnovu šuma, sigurnost opskrbe i razvoj domaće drvne industrije – stoji u priopćenju.
Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić naglašava kako odluka nije donesena ishitreno.
– Ova korekcija nije odluka koja je donesena preko noći, nego kao rezultat detaljnih analiza i potrebe da osiguramo dugoročnu održivost naših šuma i sigurnost opskrbe drvom za domaće tržište. Cijena za građane se minimalno korigira jer smo svjesni važnosti ogrjeva kao osnovne životne potrebe, pogotovo u periodu koji slijedi – rekao je Dujić.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
