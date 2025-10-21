Deset godina, deset RUNDI, stotine filmova, tisuće gledatelja i bezbroj trenutaka

Filmska RUNDA

Od 23. do 25. listopada

domaćem terenu

Kino kluba Osijek

caffe baru Grejp

Ivana Đerđ-Dunđerović

autorski glas

Fiume o morte

Igora Bezinovića

Gabrielea D’Annunzija

Sarom Jakupec

Tiger i FIPRESCI

Niki Ilčić

Barbare Babačić

Ines Jokoš

3. maj

besplatan

zbog kojih vjerujemo u snagu kratke forme. Ove godineulazi u dvoznamenkasto razdoblje – s balonima, tortom, dragim gostima, posebnim fizičkim dokumentom koji čuva tragove svih dosadašnjih RUNDI i selekcijom najboljeg iz domaće kratkometražne produkcije.RUNDAMO u kinu Urania – deseti put.Ovogodišnju RUNDU ponosno otvaramo na, predstavljajući blok filmova nastalih u okviru prve radionice novoosnovanog. Devet kratkih ostvarenja nastalo je promatrajući i bilježeći svijet koji okružuje autore, a donosi zanimljive hibridne filmove koji spajaju različite tehnike i žanrove. U ovom bloku naći ćete animaciju, dokumentarnu opservaciju, pomicanje granica između likovnog i filmskog izraza, pa čak i film snimljen u potpunosti na ekranu računala. Nakon projekcija filmova prve generacije osječkih kinoklubaša u kinu Urania, filmski vikend nastavit ćemo neformalnim rođendanskim slavljem u. Bit će to prilika za druženje s Rundašima svih generacija, razmjenu uspomena i nazdravljanje budućim RUNDAMA — ali i za predstavljanje posebne knjižice koja obilježava deset godina postojanja revije. Ova mala publikacija sažima desetljeće rada, stvaranja i susreta, donosi fotografije, sjećanja i bilješke iz dosadašnjih izdanja, a priredila ju je, na poziv organizatora,Petak na jubilarnom desetom izdanju revije donosi snažani jedan od najzapaženijih domaćih filmova godine. Dan započinjemo projekcijom dugometražnog igrano-dokumentarnog filma! redatelja, hrvatskog kandidata za nagradu Oscar. Ova formalno hrabra i stilski nepredvidiva filmska refleksija rekonstruira osebujnu epizodu iz riječke povijesti – okupaciju grada pod vodstvom talijanskog pjesnika i fašistakoristeći spoj dokumentarnog materijala, glume, eseja i eksperimenta. Nakon projekcije slijedi neformalni masterclass sa, casting menadžericom filma i dobitnicom jedne od ukupno šest Zlatnih arena koje je film osvojio na ovogodišnjem Pulskom festivalu, a uz to i nagradamau Rotterdamu. U nastavku večeri selimo u zonu kratke forme i velikih turbulencija. U rođendanskom se duhu pitamo: kako se razvijaju mladi među nama, ispred kamere i kroz razne filmske izraze? Gledamo kako se njihove unutarnje dileme i vanjski pritisci prelamaju kroz hormone, emocije i redateljske odluke — od animirane etide o tjelesnim izbojima u filmu Kičma, preko opservacijskog dokumentarca Projekt Nika o influencerici, pa sve do dva lica muških stanja i emocija u filmovima Fleka i Žive slike. Za kraj, Kabrioleta donosi audiovizualno ludilo u formi prvog glazbenog spota ikad prikazanog na reviji. Surfamo kroz filmsko-hormonske mijene uz zanimljive, hrabre i svježe glasove mladih autora.Posljednji dan revije započinje s iznenađenjem – tajnovitim blokom filmova čiji sadržaj ne znaju ni sami organizatori. Riječ je o osobnom izboru članova tima RUNDE, koji su iz arhive proteklih deset godina izabrali filmove koji su im ostali u posebnom sjećanju. Taj presjek donosi priliku da se u rođendanskoj atmosferi pogledaju i nadoknade naslovi koje možda niste stigli vidjeti. Nakon iznenađenja, program nastavljamo s posebnim i dragim gostima iz Rijeke. RUNDA slavi deseti rođendan u Osijeku, a njezin vršnjak, platforma Film svima, slavi deset godina u Rijeci, gostujućem gradu ovogodišnje Filmske RUNDE! Film svima, projekt udruga Filmaktiv, Kultura svima svugdje, Udruge gluhih i nagluhih PGŽ te Udruge slijepih PGŽ, platforma je za promicanje inkluzivnosti, jednakosti i solidarnosti u području filmske kulture, a povodom zajedničkog slavlja publika ima priliku gledati kratke filmove dostupne slijepim, slabovidnim, gluhim i nagluhim osobama. Publika će tako vidjeti film Srebrne autorice, intenzivan portret bolivijskih žena koje istražuju ženski doprinos u ekonomiji rudnika unutar rudarske zajednice pokraj grada Potosija, te poetski dokumentarac Kad vrtim film, koji će ujedno biti i osječka premijera filma osječke autorice i RundašiceIz Rijeke nam stiže i poseban blok kratkih filmova Rijeka kao filmski grad. Blok počinje u 1983. godini, u vrijeme kada je brodogradilište “” još bilo snažan industrijski simbol grada – u namjenskom filmu Brodograditelj/Kako se gradi brod koji s ponosom prikazuje tehnologiju, inženjere i radne procese koji proizvode brodove za Napredak, uz obaveznu bocu šampanjca. Nekoliko desetljeća kasnije, gledamo drugačije slike grada – u ruševinama bivše tvornice torpeda kući se Martin, koji postaje i most prema distopijskoj obali filma Žal. Kao i Naš prvi pokušaj koji slijedi, riječ je o generacijskim filmovima snimanim na mjestima kretanja – u ovom slučaju kolodvorima – gdje su likovi ipak trajno usidreni, kao i stanovnici Žala. Ovaj introspektivni niz razigrat će završni koloplet špica Festivala studentskog filma STIFF i animirani filmovi studenata riječke Akademije primijenjenih umjetnosti, koji u program unose novu energiju, ritam i dozu mladenačke ironije.Posljednji blok ovogodišnje revije vodi nas u najmračnije kutke djetinjstva i odrastanja. Likovi u ovim nagrađivanim filmovima stjerani su u kut – u mjesta bez povratka – i primorani na prolazak kroz vlastitu transformaciju. Klasičan happy end pritom nije na vidiku. Dokumentarni film Terenska nastava razotkriva atmosferu osnovnoškolskog izleta malih Istrijana u Vukovar, dok igrani film Tako te volim na inovativan i nježan način prikazuje djelić odrastanja kod bake na selu. Animirani film Fačuk, u stilu naivnoga slikarstva Mije Kovačića, oživljava podravske strahove i tajne, dok će nas Crnogoj, tripoidni eksperimentalni film, odvesti na putovanje kroz apokaliptičnu noćnu moru. Sve skupa: magično, zastrašujuće, domišljato i vrhunski izvedeno!Ulaz na projekcijeje za sve posjetitelje. Aktivnost programa provodi se uz financijsku podršku HAVC -a, DHFA-a, Zaklade "Kultura nova", Grada Osijeka, Osječko –baranjske županije, Turističke zajednice Grada Osijeka i Turističke zajednice Osječko –baranjske županije.